Franche-Comté
Culture

Le frac de Franche-Comté s'expose "Hors les murs"

Publié le 25/10/2025 - 14:07
Mis à jour le 23/10/2025 - 17:00

Chaque année, le Frac organise des expositions hors les murs : dans des écoles, des collèges, des lycées, en dialogue avec des associations culturelles, dans le cadre de festivals… Cette année encore, afin de proposer aux publics de découvrir sa collection, le Frac vient au plus près des habitants, sur tout le territoire régional d’octobre 2025 au mois de mars 2026.  

L'école des médiateurs au lycée Condorcet à Belfort. © Frac Franche-Comté, Photo : Nicolas Waltefaugle
L'école des médiateurs au lycée Condorcet à Belfort. © Frac Franche-Comté, Photo : Nicolas Waltefaugle

Projection de l’œuvre ATOZ de Robert Breer

Jeudi 23 octobre, le Frac et l'Habitat Jeunes Les Oiseaux ont proposé une projection du film ATOZ de l'artiste Robert Breer, en première partie du film Les pistolets en plastique de Jean-Christophe Meurisse. Une présentation du Frac, de l'artiste et de son œuvre a également été proposée.

Prêt au musée du Jouet de Moirans-en-Montagne

Depuis juin 2025, à l'occasion du festival Idéklic à Moirans-en-Montagne, le Frac s'associe au Musée du Jouet. Jusqu'en janvier 2026, l'œuvre Les Oiseaux de Céleste d'Ariane Michel et de Céleste Boursier-Mougenot (appartenant à la collection du Frac), est à retrouver dans les vitrines de l'exposition permanente.

Prêt au musée de l’Abbaye

Du 18 octobre 2025 au 8 mars 2026, le Frac et le Musée de l'Abbaye proposent l'exposition Résonance. Le renouvellement des œuvres en dépôt du Frac Franche-Comté offre cette année l’opportunité unique de rapprocher durablement les deux collections. Près de trente œuvres sont présentées dans le parcours de visite, et une vingtaine resteront installées dans les salles permanentes du musée de l’Abbaye jusqu’en 2028.

Et bien d’autres

Parmi les autres propositions faites aux publics figurent le Satellite, un camion aménagé en galerie d’art, et Les Mallettes, dispositifs qui offrent à une classe la possibilité d’emprunter une œuvre. Au même titre que les expositions en région ou L’École des Médiateurs, ils sont les symboles de l’engagement du Frac en faveur de la démocratisation de l’art de notre temps.

frac franche-comté

  • Cité des Arts 2, passage des arts 25000 Besançon
  • +33 (0)3 81 87 87 40
  • www.frac-franche-comte.fr
  • horaires d’ouverture au public : 14h-18h du mercredi au vendredi / 14h-19h samedi et dimanche

Publié le 25 octobre à 14h07 par Elodie Retrouvey
