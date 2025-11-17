Le Grand Besançon recrute 6 EQUIPIERS ECO-CENTRE

La Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole recrute pour le service Déchetterie du SYBERT : 6 équipiers éco-centre
Missions :
Activités générales :
- Participe à la bonne gestion d’une ICPE Installation classée pour la protection de l'environnement
- Accueille, informe et oriente les utilisateurs
- Assure la réception des déchets et vérifie leur bonne affectation dans les contenants
- Garantit la gestion et le vidage des bennes et autres contenants afin de garantir une continuité du Service Public
- Nettoie et entretient les équipements du site
- Assure le respect des consignes de sécurité, du règlement intérieur et du règlement d’utilisation des badges d’accès
Activités spécifiques :
- Gère les conflits, respecte et fait respecter le règlement intérieur et le règlement d’utilisation des badges d’accès
- Explique les filières aux usagers (jusqu’aux exutoires de traitement)
- Est garant du bon tri des déchets diffus spécifiques dans les locaux dédiés dont l’accès est strictement interdit aux usagers
- Assure une remontée d’informations via des outils électroniques pour l’accès des usagers et l’enlèvement des déchets
- S’assure du bon fonctionnement des outils liés à la vidéoprotection (box, onduleur, ...) à la prise et à la fin de chaque poste
- Fait remonter à sa hiérarchie les difficultés / dysfonctionnements, ainsi que les problèmes liés à la sécurité
- Assure l’exemplarité du site par rapport au flux de déchets et au nombre de visiteurs (entre 40 et 100 000 visiteurs par an) : site sensible ne pouvant tolérer des retards d’enlèvements ou une piètre qualité d’accueil
Profil recherché
- Autonomie
- Adaptabilité (peut intervenir sur plusieurs sites différents sur une même semaine)
- Ecoute / Compréhension / Sens du contact
- Gestion des conflits et communication
- Sens des responsabilités
- Maîtrise de l’outil bureautique
Compétences spécifiques :
- Connaissances des règles de sécurité
- Connaissances des modes de traitement des déchets
- Connaissances en matière d’environnement, de gestion et de traitement des déchets et du fonctionnement de la collectivité
- Capacité à anticiper les besoins et à s’organiser – à gérer les relations avec les usagers (notamment en cas de récrimination, plainte ou agression...)
- Connaissance des règlementations issues des ICPE
Le décret n°2012-384 du 20 mars 2012 précise les obligations de formation des agents gérant une déchetterie, avant prise de fonctions.
Formations et habilitations spécifiques (pour tous) :
- Habilitation électrique B0, BS et BE Manoeuvre
- SST
- Equipiers de 1ère intervention
- Reconnaissance et tri des déchets diffus spécifiques
- Sensibilisation aux risques liés au transport de matières dangereuses (ADR)
- Traçabilité des déchets dangereux (Trackdéchets)
- Ressourcerie
- Gestes et postures
- Gestion des conflits
- Prévention des pollutions et maîtrise des rejets environnementaux (selon AP ICPE)
Formations et habilitations spécifiques (pour certains, selon les sites d’intervention) :
- Manipulation et conduite du TRANSMAT
- Opérateur de chantier amiante sous-section 4
Conditions d’exercice :
Lieu : Déchetteries de Besançon-Tilleroyes / Pirey / Thise-Chalezeule / Devecey / Saint-Vit / Saône / Ornans / Placey-Noironte / Thoraise
Personnel encadré (nombre total) : 3 à 4 (selon la période et le jour de la semaine)
Conditions, contraintes particulières (horaires...) : Jours et horaires de travail en fonction des besoins des usagers et du planning établi ; travail principalement en extérieur ; aptitudes physiques liées au travail demandé ; intervention sur plusieurs déchetteries en fonction des besoins ; travail le samedi et/ou dimanche matin (Exclusivement Tilleroyes )
Habilitation, permis : permis B et véhicule personnel indispensables
Equipement spécifique : port des EPI fournis par la collectivité
Moyens mis à disposition (humains, matériels, techniques...) : : Sur chaque site : ordinateur, téléphone/fax, vestiaire, douche
Règles d’hygiène et de sécurité à respecter : douche obligatoire en fin de poste – règles d’hygiène et de sécurité d’usage
Date limite de candidature : 27 novembre 2025
Les entretiens de recrutement se dérouleront le 11 décembre 2025 dans la journée
Recrutement par :
- voie statutaire : aux agents relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux
- possibilité d'intégration directe (sans concours) dans la fonction publique territoriale sur le grade d'adjoint technique
D’autres bonnes raisons de nous rejoindre :
- Rémunération statutaire et régime indemnitaire lié aux fonctions exercées + prime annuelle versée en fin d'année, correspondant à un traitement indiciaire mensuel,
- Conditions de travail favorables : 35 jours de congés
- Avantages du Comité des œuvres sociales de la collectivité : chèques vacances, voyages, loisirs et billetterie, locations saisonnières, à des prix attractifs,
- Participation de l'employeur à l’assurance prévoyance,
- Forfait "mobilités durables" prévu à hauteur de 300€ maximum / an, pour les agents utilisant leur vélo ou trottinette pour leur déplacement domicile-travail,
- remboursement des frais de transports en commun à hauteur de 75 % (limite maximum de 99€)
- Une offre de formations pour vous permettre de développer vos compétences et vous accompagner dans votre parcours professionnel.
Candidatez directement sur monjob.info, votre plateforme locale de recherche d'emplois !