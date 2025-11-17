Lundi 17 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Grand Besançon Métropole
actualité Economie

Le Grand Besançon recrute 6 EQUIPIERS ECO-CENTRE

Publié le 17/11/2025 - 06:30
Mis à jour le 14/11/2025 - 15:34

OFFRE D'EMPLOI • La Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole recrute pour le service Déchetterie du SYBERT.

© D Poirier
© D Poirier

La Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole recrute pour le service Déchetterie du SYBERT : 6 équipiers éco-centre

Missions :

Activités générales :
- Participe à la bonne gestion d’une ICPE Installation classée pour la protection de l'environnement
- Accueille, informe et oriente les utilisateurs
- Assure la réception des déchets et vérifie leur bonne affectation dans les contenants
- Garantit la gestion et le vidage des bennes et autres contenants afin de garantir une continuité du Service Public
- Nettoie et entretient les équipements du site
- Assure le respect des consignes de sécurité, du règlement intérieur et du règlement d’utilisation des badges d’accès

Activités spécifiques :
- Gère les conflits, respecte et fait respecter le règlement intérieur et le règlement d’utilisation des badges d’accès
- Explique les filières aux usagers (jusqu’aux exutoires de traitement)
- Est garant du bon tri des déchets diffus spécifiques dans les locaux dédiés dont l’accès est strictement interdit aux usagers
- Assure une remontée d’informations via des outils électroniques pour l’accès des usagers et l’enlèvement des déchets
- S’assure du bon fonctionnement des outils liés à la vidéoprotection (box, onduleur, ...) à la prise et à la fin de chaque poste
- Fait remonter à sa hiérarchie les difficultés / dysfonctionnements, ainsi que les problèmes liés à la sécurité
- Assure l’exemplarité du site par rapport au flux de déchets et au nombre de visiteurs (entre 40 et 100 000 visiteurs par an) : site sensible ne pouvant tolérer des retards d’enlèvements ou une piètre qualité d’accueil

Profil recherché

- Autonomie
- Adaptabilité (peut intervenir sur plusieurs sites différents sur une même semaine)
- Ecoute / Compréhension / Sens du contact
- Gestion des conflits et communication
- Sens des responsabilités
- Maîtrise de l’outil bureautique

Compétences spécifiques :
- Connaissances  des règles de sécurité
- Connaissances des modes de traitement des déchets
- Connaissances en matière d’environnement, de gestion et de traitement des déchets et du fonctionnement de la collectivité
- Capacité à anticiper les besoins et à s’organiser – à gérer les relations avec les usagers (notamment en cas de récrimination, plainte ou agression...)
- Connaissance des règlementations issues des ICPE

Le décret n°2012-384 du 20 mars 2012 précise les obligations de formation des agents gérant une déchetterie, avant prise de fonctions.

Formations et habilitations spécifiques (pour tous) :
- Habilitation électrique B0, BS et BE Manoeuvre
- SST
- Equipiers de 1ère intervention
- Reconnaissance et tri des déchets diffus spécifiques
- Sensibilisation aux risques liés au transport de matières dangereuses (ADR)
- Traçabilité des déchets dangereux (Trackdéchets)
- Ressourcerie
- Gestes et postures
- Gestion des conflits
- Prévention des pollutions et maîtrise des rejets environnementaux (selon AP ICPE)

Formations et habilitations spécifiques (pour certains, selon les sites d’intervention) :
- Manipulation et conduite du TRANSMAT
- Opérateur de chantier amiante sous-section 4

Conditions d’exercice :
Lieu : Déchetteries de Besançon-Tilleroyes / Pirey / Thise-Chalezeule / Devecey / Saint-Vit / Saône / Ornans / Placey-Noironte / Thoraise
Personnel encadré (nombre total) : 3 à 4 (selon la période et le jour de la semaine)
Conditions, contraintes particulières (horaires...) : Jours et horaires de travail en fonction des besoins des usagers et du planning établi ; travail principalement en extérieur ; aptitudes physiques liées au travail demandé ; intervention sur plusieurs déchetteries en fonction des besoins ; travail le samedi et/ou dimanche matin (Exclusivement Tilleroyes )
Habilitation, permis : permis B et véhicule personnel indispensables
Equipement spécifique : port des EPI fournis par la collectivité
Moyens mis à disposition (humains, matériels, techniques...) : : Sur chaque site : ordinateur, téléphone/fax, vestiaire, douche
Règles d’hygiène et de sécurité à respecter : douche obligatoire en fin de poste – règles d’hygiène et de sécurité d’usage

Date limite de candidature :   27 novembre 2025

Les entretiens de recrutement se dérouleront le 11 décembre 2025 dans la journée

Recrutement par :

  • voie statutaire : aux agents relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux
  • possibilité d'intégration directe (sans concours) dans la fonction publique territoriale sur le grade d'adjoint technique

D’autres bonnes raisons de nous rejoindre :

  • Rémunération statutaire et régime indemnitaire lié aux fonctions exercées + prime annuelle versée en fin d'année, correspondant à un traitement indiciaire mensuel,
  • Conditions de travail favorables :  35 jours de congés
  • Avantages du Comité des œuvres sociales de la collectivité : chèques vacances, voyages, loisirs et billetterie, locations saisonnières, à des prix attractifs,
  • Participation de l'employeur à l’assurance prévoyance,
  • Forfait "mobilités durables" prévu à hauteur de 300€ maximum / an, pour les agents utilisant leur vélo ou trottinette pour leur déplacement domicile-travail,
  • remboursement des frais de transports en commun à hauteur de 75 % (limite maximum de 99€)
  • Une offre de formations pour vous permettre de développer vos compétences et vous accompagner dans votre parcours professionnel.

Candidatez directement sur monjob.info, votre plateforme locale de recherche d'emplois !

Allez + loin

grand besançon monjob.info offre d'emploi offre d'emploi besançon recrutement

Publié le 17 novembre à 06h30 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

actualité

Besançon
actualité Loisirs
Publi-Infos

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

QUOI DE 9 • Toutes les bonnes adresses se méritent. Et c’est le cas du Mistigri, installé au cœur du quartier des Chaprais à Besançon. Ce petit restaurant chaleureux perpétue depuis plus de quatre décennies une tradition bien ancrée : celle de la cuisine franc-comtoise authentique, conviviale et généreuse.

cuisine franc-comtoise cuisine traditionnelle quoi de 9 restaurant restaurant besancon
Publié le 3 novembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
actualité Santé
Publi-Infos

Avec le “bus Mes Tips Santé”, la CPAM au plus près des jeunes, le 1er octobre

PUBLI-INFO • Sur la Campus de la Bouloie, le 1er octobre de 10 à 18 h, la CPAM accueille le "bus Mes Tips Santé". À cette occasion, les jeunes auront l’opportunité de découvrir un dispositif unique qui allie animations ludiques, accompagnement personnalisé et informations essentielles sur leurs droits et leur santé.

cpam crous jeunes prévention santé
Publié le 28 septembre à 16h15 par Macommune.info

L’Intermarché Chateaufarine fait peau neuve !

L'enseigne Balaboosté débarque à la Galerie Chateaufarine à Besançon
Offre d'emploi

La fête du réemploi et de la réparation revient le 23 novembre à Lantenne-Vertière

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

Le Grand Besançon recrute 6 EQUIPIERS ECO-CENTRE
Infos Pratiques

Refuge des Cimes : un jeune fleuriste mise sur l’originalité et le local à Besançon
Jeu-concours

Gagnez deux cadeaux high-tech avec la boutique e.noveo Besancon !

L’entreprise bisontine Cisteo Médical rachetée par le groupe Agôn Electronics

Sondage

 9.32
légère pluie
le 17/11 à 06h00
Vent
2.48 m/s
Pression
1008 hPa
Humidité
95 %
 