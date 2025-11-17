Le Grand Besançon recrute 6 EQUIPIERS ECO-CENTRE

La Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole recrute pour le service Déchetterie du SYBERT : 6 équipiers éco-centre

Missions :

Activités générales :

- Participe à la bonne gestion d’une ICPE Installation classée pour la protection de l'environnement

- Accueille, informe et oriente les utilisateurs

- Assure la réception des déchets et vérifie leur bonne affectation dans les contenants

- Garantit la gestion et le vidage des bennes et autres contenants afin de garantir une continuité du Service Public

- Nettoie et entretient les équipements du site

- Assure le respect des consignes de sécurité, du règlement intérieur et du règlement d’utilisation des badges d’accès

Activités spécifiques :

- Gère les conflits, respecte et fait respecter le règlement intérieur et le règlement d’utilisation des badges d’accès

- Explique les filières aux usagers (jusqu’aux exutoires de traitement)

- Est garant du bon tri des déchets diffus spécifiques dans les locaux dédiés dont l’accès est strictement interdit aux usagers

- Assure une remontée d’informations via des outils électroniques pour l’accès des usagers et l’enlèvement des déchets

- S’assure du bon fonctionnement des outils liés à la vidéoprotection (box, onduleur, ...) à la prise et à la fin de chaque poste

- Fait remonter à sa hiérarchie les difficultés / dysfonctionnements, ainsi que les problèmes liés à la sécurité

- Assure l’exemplarité du site par rapport au flux de déchets et au nombre de visiteurs (entre 40 et 100 000 visiteurs par an) : site sensible ne pouvant tolérer des retards d’enlèvements ou une piètre qualité d’accueil

Profil recherché

- Autonomie

- Adaptabilité (peut intervenir sur plusieurs sites différents sur une même semaine)

- Ecoute / Compréhension / Sens du contact

- Gestion des conflits et communication

- Sens des responsabilités

- Maîtrise de l’outil bureautique

Compétences spécifiques :

- Connaissances des règles de sécurité

- Connaissances des modes de traitement des déchets

- Connaissances en matière d’environnement, de gestion et de traitement des déchets et du fonctionnement de la collectivité

- Capacité à anticiper les besoins et à s’organiser – à gérer les relations avec les usagers (notamment en cas de récrimination, plainte ou agression...)

- Connaissance des règlementations issues des ICPE

Le décret n°2012-384 du 20 mars 2012 précise les obligations de formation des agents gérant une déchetterie, avant prise de fonctions.

Formations et habilitations spécifiques (pour tous) :

- Habilitation électrique B0, BS et BE Manoeuvre

- SST

- Equipiers de 1ère intervention

- Reconnaissance et tri des déchets diffus spécifiques

- Sensibilisation aux risques liés au transport de matières dangereuses (ADR)

- Traçabilité des déchets dangereux (Trackdéchets)

- Ressourcerie

- Gestes et postures

- Gestion des conflits

- Prévention des pollutions et maîtrise des rejets environnementaux (selon AP ICPE)

Formations et habilitations spécifiques (pour certains, selon les sites d’intervention) :

- Manipulation et conduite du TRANSMAT

- Opérateur de chantier amiante sous-section 4

Conditions d’exercice :

Lieu : Déchetteries de Besançon-Tilleroyes / Pirey / Thise-Chalezeule / Devecey / Saint-Vit / Saône / Ornans / Placey-Noironte / Thoraise

Personnel encadré (nombre total) : 3 à 4 (selon la période et le jour de la semaine)

Conditions, contraintes particulières (horaires...) : Jours et horaires de travail en fonction des besoins des usagers et du planning établi ; travail principalement en extérieur ; aptitudes physiques liées au travail demandé ; intervention sur plusieurs déchetteries en fonction des besoins ; travail le samedi et/ou dimanche matin (Exclusivement Tilleroyes )

Habilitation, permis : permis B et véhicule personnel indispensables

Equipement spécifique : port des EPI fournis par la collectivité

Moyens mis à disposition (humains, matériels, techniques...) : : Sur chaque site : ordinateur, téléphone/fax, vestiaire, douche

Règles d’hygiène et de sécurité à respecter : douche obligatoire en fin de poste – règles d’hygiène et de sécurité d’usage

Date limite de candidature : 27 novembre 2025

Les entretiens de recrutement se dérouleront le 11 décembre 2025 dans la journée

Recrutement par :

voie statutaire : aux agents relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux

possibilité d'intégration directe (sans concours) dans la fonction publique territoriale sur le grade d'adjoint technique

D’autres bonnes raisons de nous rejoindre :

Rémunération statutaire et régime indemnitaire lié aux fonctions exercées + prime annuelle versée en fin d'année, correspondant à un traitement indiciaire mensuel,

Conditions de travail favorables : 35 jours de congés

Avantages du Comité des œuvres sociales de la collectivité : chèques vacances, voyages, loisirs et billetterie, locations saisonnières, à des prix attractifs,

Participation de l'employeur à l’assurance prévoyance,

Forfait "mobilités durables" prévu à hauteur de 300€ maximum / an, pour les agents utilisant leur vélo ou trottinette pour leur déplacement domicile-travail,

remboursement des frais de transports en commun à hauteur de 75 % (limite maximum de 99€)

Une offre de formations pour vous permettre de développer vos compétences et vous accompagner dans votre parcours professionnel.

Candidatez directement sur monjob.info, votre plateforme locale de recherche d'emplois !