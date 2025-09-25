Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e de pilotage station assainissement

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

OFFRE D'EMPLOI • La Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole recrute pour le Département Eau et Assainissement.

Le Département Eau et Assainissement (DEA) recherche un agent de pilotage et d’exploitation pour assurer le bon fonctionnement quotidien de ses stations de traitement des eaux usées, notamment celle de Port-Douvot. Ce poste s’inscrit dans une démarche de qualité et de continuité de service public en matière de traitement des eaux usées et des boues, au sein d’une équipe engagée.

Vous travaillerez sur la station de Besançon Port Douvot et vous bénéficierez de locaux récents et de matériels adaptés à vos besoins.

Missions :

Sous l’autorité du chef d’équipe, vous : Veillez au fonctionnement des process et à l'entretien général des stations.

Réalisez les tournées, réglages, entretiens préventifs, et dépannages selon les procédures définies.

Diagnostiquez les dysfonctionnements et proposez des actions correctives.

Sécurisez les opérations de dépotage de réactifs.

Contrôlez l'approvisionnement en matériel et produit.

Renseignez les outils de GMAO, transmettez les informations essentielles à votre hiérarchie, et rendez compte oralement ou par écrit de vos actions et constats.

Participez aux astreintes, aux permanences de week-ends, et aux visites de stations de traitement de l’eau potable si nécessaire. Respectez les règles de sécurité pour lesquelles vous serez formé et le port des EPI

Profil recherché

Connaissances en traitement de l’eau et électromécanique (niveau diagnostic).

Maîtrise des règles de sécurité et sensibilité aux démarches QSE.

Autonomie, rigueur, esprit d’équipe, capacité à anticiper.

Bonne condition physique.

Souci constant de la précision dans l’exécution des tâches, les réglages et la transmission des informations.

Capacité à rédiger des comptes-rendus clairs et précis.

Permis B obligatoire

Conditions d'exercice :

- Participation à l’astreinte stations de traitement des eaux usées et aux permanences de week-end.

Formations et habilitations:

Habilitation CATEC; ATEX; Habilitations électriques : B2V, BR, BC, HC; Pont roulant / élingage

Date limite de candidature : 16 octobre 2025

Recrutement par :

voie statutaire: aux agents relevant du cadre d'emploi des adjoint.e.s.technique.s

intégration directe possible sur le grade d'adjoint.e technique

selon la législation applicable aux travailleurs handicapés

Candidatez directement sur monjob.info, votre plateforme locale de recherche d'emplois !