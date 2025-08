Le maire adjoint de Montbéliard agressé en pleine rue : le RN dénonce une “violence gratuite”

Dans un communiqué de ce vendredi 1er août, Jacques Ricciardetti, délégué départemental du Rassemblement national du Doubs, a réagi vivement à l’agression de Christophe Froppier, adjoint au maire de Montbéliard, survenue mercredi 30 juillet dans le centre-ville. Il dénonce un “geste de pure violence gratuite” et appelle à des mesures fermes.

L’agression aurait eu lieu alors que Christophe Froppier, 7e adjoint au maire chargé du commerce et du logement, intervenait auprès d’un utilisateur de trottinette circulant sur un trottoir piétonnier. Selon le communiqué, l’homme, “de nationalité afghane, en situation régulière sur le territoire français”, aurait “attaqué lâchement par derrière” l’élu, “le projetant au sol avant de le frapper”.

“Ce geste de pure violence gratuite, sur un élu de la République, est inadmissible”, déclare Jacques Ricciardetti.

Un soutien politique affiché et une demande de fermeté

Le responsable départemental du RN apporte son “soutien public” à Christophe Froppier, qu’il décrit comme “un responsable politique local, engagé au service de ses concitoyens”.

Il salue également l’intervention du député Matthieu Bloch, élu de la 3? circonscription du Doubs, qui a “saisi le ministre de l’Intérieur afin d’exiger le retrait immédiat du titre de séjour de l’agresseur”.

“Un individu violent, qui frappe un homme à terre pour un simple rappel au civisme, n’a rien à faire en France”, affirme Ricciardetti. “C’est une question de bon sens et de sécurité publique.”

Dans le même communiqué, Jacques Ricciardetti s’en prend à une partie de la presse quotidienne régionale, accusée de minimiser les faits. Il déplore que certains articles aient évoqué une “simple embrouille” ou une “querelle entre usagers”. “C’est une insulte à la réalité, et une tentative de dissoudre les responsabilités dans le flou, au mépris des victimes et des Français qui vivent l’insécurité au quotidien”, écrit-il.

En ligne de mire : les élections municipales de 2026

À un peu moins de huit mois du scrutin municipal, le RN entend faire de la sécurité un axe majeur de campagne. “Les Montbéliardais ont le droit à un changement radical”, affirme Ricciardetti. Il promet que le Rassemblement National et ses alliés de l’Union de la Droite Républicaine “sont prêts à remettre l’ordre, le respect des lois et la sécurité des honnêtes gens au cœur des priorités municipales”. “Nous ne tolérerons plus l’ensauvagement de nos rues ni le silence complice face à ces violences.”