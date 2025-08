Le viager et la nue-propriété en plein essor en Bourgogne-Franche-Comté

Alors que le marché immobilier traditionnel reste en difficulté, la Bourgogne-Franche-Comté se distingue par un dynamisme croissant dans le secteur du viager et de la nue-propriété. Ces formes alternatives de monétisation immobilière séduisent de plus en plus de retraités souhaitant vieillir chez eux tout en mobilisant leur patrimoine.

Depuis 2020, le marché du viager et de la nue-propriété a connu une croissance de 20 % au niveau national. En 2024, 6.000 opérations ont été réalisées en France, permettant de redistribuer 1,1 milliard d’euros à 80.000 retraités. Ce développement touche également la Bourgogne-Franche-Comté, dans un contexte de vieillissement de la population.

Selon l’Insee, la région compte plus de 880.000 personnes âgées de plus de 60 ans. Cette tendance démographique, observée dans toute la France, ouvre la voie à des solutions de monétisation innovantes. D’après le baromètre national Renée Costes 2025, ”94 % des retraités souhaitent vieillir chez eux”, mais ”la moitié des plus de 50 ans ne se fait guère d’illusions et considère qu’elle n’aura pas les moyens de financer son bien vieillir à domicile”.

En Bourgogne-Franche-Comté, 78 % des plus de 65 ans sont propriétaires de leur logement. Pour ces personnes, la monétisation de leur bien représente une solution pour concilier indépendance et sécurité financière. Plusieurs formules sont proposées selon les profils : le viager occupé représente 66 % des opérations, suivi de la nue-propriété (18 %), du viager libre (7 %) et d'autres options comme la cession-bail à vie ou le prêt viager hypothécaire (9 %).

75% de maisons, 25% d’appartements

Contrairement aux idées reçues, ces dispositifs ne sont pas réservés aux zones prisées comme l’Île-de-France ou la Côte d’Azur. En Bourgogne-Franche-Comté, le marché est très actif. Les biens concernés sont en grande majorité des maisons (75 %), contre 25 % d’appartements, avec une surface moyenne de 112 m² pour une valeur moyenne de 143.440 €.

Les vendeurs ont en moyenne 74,9 ans. Les femmes seules représentent 35 % des vendeurs, tout comme les couples, tandis que les hommes seuls comptent pour 30 %. Les motivations sont variées : ”compléter leur retraite, financer leur quotidien, anticiper leur dépendance, aider leurs proches ou encore rénover leur logement”.

Le marché attire également des investisseurs locaux. 51 % des acquéreurs résident en Bourgogne-Franche-Comté, contre 40 % dans d’autres régions et 9 % à l’étranger. Parmi eux, 17 % sont des multi-acquéreurs, séduits par un placement ”à la fois performant, solidaire et pérenne”.