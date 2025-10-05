Les Francs-Comtois Jean-Marie Thévenard et Marie Janod remportent l’UTMJ

La 6e édition de l’Ultra Trail des Montagnes du Jura (UTMJ) a eu lieu samedi 4 octobre 2025. À l’arrivée à Métabief, ce sont deux coureurs francs-comtois qui ont été sacré au terme des 175 km de course.

Attendu comme favori, le natif de Nantua et Doubiste d’adoption Jean-Marie Thévenard s’est imposé en un peu plus de 21 heures. Membre de l’organisation lors des premières éditions notamment sur la conception des tracés, l’expérimenté trailer participait pourtant pour la première fois à l’UTMJ, toutes distances confondues. Il devance le Jurassien Valentin Vandelle (3? en 2024) et l’Isérois Louis Rigaudière.

Chez les femmes, la victoire est revenue à Marie Janod, qui a signé une performance exceptionnelle : 15? place au général et surtout un record féminin pulvérisé de près de 2h30 avec 25h51. Elle s’impose devant la Haute-Alpine Iliana Popik et la Haute-Savoyarde Florince Boillot Girard.

En marge de l’épreuve reine, d’autres épreuves de l’Ultra Trail des Montagnes du Jura ont également animé la journée : la Franco-Suisse (105 km), la Renarde(75 km) et la Chamois (10 km), remportée par le Bisontin Elio Monnier Benoit. Sans oublier l’UTMJ Kids, qui a rassemblé près de 1 000 enfants âgés de 7 à 16 ans, courageux malgré la pluie.

Ce dimanche deux autres courses sont au programme : la Lynx (20km) et la CMM (40 km).

Déclaration des vainqueurs de samedi

Déclaration Jean-Marie Thévenard, vainqueur de l’UTMJ : "Cette course à la maison me tenait à cœur, sur des sentiers que je parcours presque tous les jours. Le Mont d’Or, j’ai dû le faire 40 fois cette année. ! Mais c’est la première fois que je me suis senti aussi lent par moments, je me disais : ce n’est pas possible… Cela me tenait à cœur aussi car j’avais participé, avec l’Espace O, au tracé au tout début et je me suis dit il fallait que je l’essaie un jour quand même. C’est exigeant ! Mais c’était une belle expérience, j’étais content d’être arrivé au bout. Mais cela fait du bien quand cela s’arrête. Je ne vais pas recommencer tout de suite. Ces ultras, ça fait trop mal et pourtant, à chaque fois, on veut recommencer. Dans tous les cas, il y a une super organisation qui fait un énorme boulot depuis les débuts. Avec autant de participants, c’est une belle vitrine et image pour le sport et pour ce massif. Encore quelques éditions et l’UTMJ aura très une grande notoriété, ils savent vraiment faire. Et puis, retrouver tous les copains sur le parcours, c’était sympa. J’ai également croisé mon frère Xavier qui est maintenant dans le Haut Jura".

Déclaration Marie Janod, vainqueure de l’UTMJ (Jura) : "La fin a été difficile, j’ai beaucoup souffert cette nuit. Mais j’étais bien accompagnée par mon pacer Alexandre, qui a été fondamental dans ma victoire. Je n’aurais jamais fini première sans lui et sans mes accompagnants. Toute la nuit, je savais que les autres filles étaient juste derrière. C’est ce qui m’a poussée à ne rien lâcher, malgré la douleur, l’incertitude, et même quelques larmes. Mais il y a aussi eu énormément d’émotions. Retrouver toute la famille et tous les copains à l’arrivée, ça fait du bien. J’avais déjà couru l’UTMJ en relais, mais le faire seule, en entier, c’est complètement différent… Je ne sais pas si je le referai, mais cette victoire restera un moment très fort".

Déclaration Eliot Monnier Benoit, vainqueur de la Chamois (Besançon, 16 ans) : "C’était le temps que je visais. J’avais découpé ma course en trois fois 15 minutes, avec l’objectif de tourner autour de 45 minutes. Je suis resté régulièrement avec Louis, le 2?, mais dans la descente j’ai pu accélérer, c’est mon point fort. Ça a fait la différence. Je n’avais jamais couru le 10 km de la Chamois, mais j’avais déjà participé aux courses UTMJ Kids il y a deux ans, et aussi à l’Infernale du Mont Ramey. Je connais bien la région : je suis originaire de Besançon mais j’ai vécu six ans à Mouthe et mes grands-parents sont de Pontarlier. C’était donc spécial et je suis très content de remporter cette course. Pourquoi pas faire les autres distances de l’UTMJ, peut-être même le 175 km".

Podiums et statistiques

Podium UTMJ (175 km)

474 partants dont 438 hommes et 36 femmes

240 finishers et 234 abandons le 04/10 à 18h30

Hommes

1. Jean Marie THEVENARD – 21:06:31 – Longevilles Mont d’Or (Doubs),

2. Valentin VANDELLE- 22:22:26 – L’Etoile (Jura)

3. Louis RIGAUDIERE- 23:04:19 –Meylan (Isère)

Femmes

1. Marie JANOD – 25:51:36 – Les Piards (Jura)

2. Liliana POPIK -26:43:03 – Risoul (Hautes Alpes)

3. Florine BOILLOT GIRARD - 27:55:23 – (Haute Savoie)

Podium UTMJ en relais (175 km)

103 équipes (521 participants dont 366 hommes et 155 femmes)

498 finishers (97 équipes) – 8 abandons (2 équipes)

1. Les Ouvreurs (Jura) : John Paget / Jonas Forot / Roméo Perrad / Simon Fabien / Thibaud Paget : Arthur Grenier Boley en 17:00:44

2. Les Orienteurs sans boussole : Florian Pinsard / Lucie Rudkiewicz / Virgile Tallandier / Jeremi Pourre / Martin Rudkiewicz en 17:35:41

3. Gilley terre de trail (Doubs) : Maxime Delmotte / Maxime Marguet / Donovan Faivre / Nathan Cupillard / Sébastien Mahon / Anthony Chopard en 18:14:34

Podium Franco-Suisse (105 km)

1373 partants dont 1220 hommes et 153 femmes

921 finishers et 340 abandons

Hommes

1. Yoann LECAUCHOIS 10:27:50 – Tourlaville (Normandie)

2. Jules GERBER - 10:38:06 – Besançon (Doubs)

3. Antoine TILLIE - 11:15:30 – Riom (Puy de Dome)

Femmes

1. Alice MEIGNIE - 12:00:53

2. Manon CHARPY - 13:05:21 – Verrières de Joux (Doubs)

3. Mathilde CATTEL - 13:45:21 – Labergement Sainte Marie (Doubs)

Podium Renarde (75 km)

1441 partants dont 1231 hommes et 210 femmes

871 finishers et 348 abandons

Hommes

1. Jérémy ARBORE – 07:25:46 – Les Contamines-Montjoie (Haute Savoie)

2. Enzo PIROUD – 07:25:46- Oyonnax (Ain)

3. Antoine GERARD – 07:32:02- - Prémanon (Jura)

Femmes

1. Mathilde DUCHAUSSOY - 08:36:54 – Bellefontaine (Jura)

2. Isabelle DUPRE - 08:44:24 – Rancenay (Doubs)

3. Sophie LAURENT - 09:00:37 – Cahuny (Aisne)

Podium Chamois (10 km)

1172 partants dont 659 femmes et 513 hommes

988 finishers – 184 abandons

Hommes

1. Eliot MONNIER BENOIT 00:40:14 – Besançon (Doubs)

2. Louis TISSOT 00:40:46 –Les Fourgs (Doubs)

3. Nathan QUETIN 00:43:28– Métabief (Doubs)

Femmes

1. Anais MAQUINGHEN - 00:49:29 – Boulogne sur Mer (Pas de Calais)

2. Amélie GONNOD - 00:50:14 - Montpellier

3. Emilie DUVAL – 00:51:02 - Mièges (Jura)

Programme de ce dimanche 5 octobre 2025