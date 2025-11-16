Les inscriptions pour la prochaine édition de la Doubstacles à Étalans sont ouvertes

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La course d’obstacles organisée par la Ligue Bourgogne-Franche-Comté du sport universitaire revient le 29 mars 2026 à Étalans. Plusieurs parcours adaptés à tous les niveaux seront proposés pour une ambiance à la fois sportive et conviviale promettent les organisateurs. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.

Après une première édition réussie, la Doubstacles revient encore plus forte en 2026 à Étalans pour une nouvelle aventure entre boue, obstacles et bonne humeur.

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté du sport universitaire donne une nouvelle fois rendez-vous à tous les amateurs de sport et de sensations le dimanche 29 mars 2026 à Etalans. Deux formats de course permettront à chacun de trouver son défi :

: à partir de 15 ans, un parcours nature ponctué de 18 obstacles à franchir, entre effort, boue et esprit d’équipe. La Petite Boucle se décline sous deux formes cette année : 1 km pour les primaires (7 à 10 ans) / 2 km pour les collégiens (11 à 14 ans). Toutes deux comportent six obstacles à franchir, pour vivre la même aventure que les grands, en toute sécurité.

Les inscriptions sont à réaliser en ligne sur le site internet : doubstacles.com.

Attention : changement de tarif le 1er janvier à 12h00.

