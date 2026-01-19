Lundi 19 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesImmobilierInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Etat-civil

Les naissances à Besançon (du 19 au 23 janvier 2026)

Publié le 19/01/2026 - 10:13
Mis à jour le 19/01/2026 - 09:06

Communiqué du lundi 19 janvier 2026

  • Zoé, fille de Sylvain GUICHON, mandataire judiciaire et de Catherine FOUILHOUX, psychomotricienne.
  • Raphaël, fils de Maxime PAPONNET, chirurgien-dentiste et de Margot HERTZOG, chirurgien-dentiste.
  • Gabriel, fils de Valentin BOILLOT, menuisier et de Audrey PONÇOT, employée administrative.
  • Sofia, fille de Steven SANDANOM, régulateur de secteur d'activité et de Sara DEBIESSE , aide-soignante.
  • Elena, fille de Maxime AUGEY, boulanger et de Lucie WILLAMS, vendeuse.

naissances

Publié le 19 janvier à 10h13 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Etat-civil

Les ateliers du mercredi au SYBERT ? Des minijeux pour enfants

Heyoka : une nouvelle boutique qui prône les produits naturels et le fait main à Besançon
Offre d'emploi

Rendez-vous les 24 et 31 janvier pour les journées portes ouvertes de l’Université Marie et Louis Pasteur !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Portes ouvertes de SUPMICROTECH, l’école de l’industrie du futur, le 24 janvier 2026
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Casa Good Vibes : Bonnes ondes et "vraie" cuisine mexicaine au coeur du quartier Battant
Infos pratiques

Un magasin Warhammer ouvre bientôt à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez des entrées pour le concert Tendances 80'90 à Micropolis Besançon !

Amour et Pâtisserie : une nouvelle adresse gourmande à Besançon…

Sondage

 3.56
couvert
le 19/01 à 12h00
Vent
0.43 m/s
Pression
1019 hPa
Humidité
93 %
 