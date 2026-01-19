Les naissances à Besançon (du 19 au 23 janvier 2026)

Communiqué du lundi 19 janvier 2026
- Zoé, fille de Sylvain GUICHON, mandataire judiciaire et de Catherine FOUILHOUX, psychomotricienne.
- Raphaël, fils de Maxime PAPONNET, chirurgien-dentiste et de Margot HERTZOG, chirurgien-dentiste.
- Gabriel, fils de Valentin BOILLOT, menuisier et de Audrey PONÇOT, employée administrative.
- Sofia, fille de Steven SANDANOM, régulateur de secteur d'activité et de Sara DEBIESSE , aide-soignante.
- Elena, fille de Maxime AUGEY, boulanger et de Lucie WILLAMS, vendeuse.