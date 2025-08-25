Les naissances à Besançon (du 25 au 29 août 2025)

Communiqué du lundi 25 août 2025
- Dianga, fille de Kalidou NIANG, menuisier et de Ndèye WANE, femme de chambre hôtel.
- Wassim, fils de Hasan ZEKIR, livreur et de Typhaine GASCON, aide à domicile.
- Célestin, fils de Adrien STEGRE, peintre industriel et de Océane GRANDIDIER, auxiliaire de puériculture.
- Charlie, fille de Antoine DUCHANOY, magasinier et de Céline EGREMY, infirmière puéricultrice.
- Ela, fille de Erhancan TUMRI, polisseur et de Gül DÖNER, contrôleuse.
- Soan, fils de Maxime DUMONT, directeur marketing et de Karine BERGER, chargée de mission innovation.