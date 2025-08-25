Lundi 25 Août 2025
Alerte Témoin
Besançon
Etat-civil

Les naissances à Besançon (du 25 au 29 août 2025)

Publié le 25/08/2025 - 11:09
Mis à jour le 25/08/2025 - 09:21

Communiqué du lundi 25 août 2025

  • Dianga, fille de Kalidou NIANG, menuisier et de Ndèye WANE, femme de chambre hôtel.
  • Wassim, fils de Hasan ZEKIR, livreur et de Typhaine GASCON, aide à domicile.
  • Célestin, fils de Adrien STEGRE, peintre industriel et de Océane GRANDIDIER, auxiliaire de puériculture.
  • Charlie, fille de Antoine DUCHANOY, magasinier et de Céline EGREMY, infirmière puéricultrice.
  • Ela, fille de Erhancan TUMRI, polisseur et de Gül DÖNER, contrôleuse.
  • Soan, fils de Maxime DUMONT, directeur marketing et de Karine BERGER, chargée de mission innovation.

naissances

Publié le 25 aout à 11h09 par Elodie Retrouvey
Etat-civil

