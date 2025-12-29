Lundi 29 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Etat-civil

Les naissances à Besançon (du 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026)

Publié le 29/12/2025 - 09:28
Mis à jour le 29/12/2025 - 09:01

Communiqué du lundi 29 décembre 2025

  • Ceyda, fille de Selim KILTAC, maçon et de Miglena MITKOVA, sans profession.
  • Héloïse, fille de Joseph SARRON, agriculteur exploitant et de Sorenza ROBERT, Agricultrice exploitante.
  • Léon, fils de Marie-Jo BEAUMONT, agent polyvalent territorial et de Marion BARRET, agent polyvalent territorial.
  • Ewenn, fils de Léo BERTHAULT, assistant qualité et de Nina DOLET, animatrice périscolaire.
  • Enola, fille de Quentin ANSEL, auditeur énergétique et de Cécilia MIGNOT, infirmière.
  • Victor, fils de Fabien PAUTHIER, acheteur et de Emma CHIERICI, médecin généraliste.
  • Youssouf, fils de Mamadou DIOMANDÉ, mécanicien et de Christine ZONGO, sans profession.
  • Elio, fils de Marc JAVELET, électricien et de Chloé NOGARA, secrétaire médicale.
  • Emile, fils de Adrien EUVRARD, soudeur et de Anaïs DUQUET, aide ménagère

naissances

Publié le 29 décembre à 09h28 par Hélène L.
Etat-civil

