Les travaux sur les routes du Doubs (du 15 au 19 décembre 2025)

Benjamin Capelli, juriste pour l’UFC Que choisir Doubs - Territoire de Belfort à Besançon, a noté que 18% des TER empruntés sur son trajet quotidien sont en retard. Il relève également des incohérences sur les explications données par la SNCF… L’occasion de faire un point ce mois de décembre 2025 sur les droits des usagers.