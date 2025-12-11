Jeudi 11 Décembre 2025
Alerte Témoin
Doubs
Transports

Les travaux sur les routes du Doubs (du 15 au 19 décembre 2025)

Publié le 11/12/2025 - 15:01
Mis à jour le 11/12/2025 - 12:35

Voici les travaux qui se dérouleront du lundi 15 au vendredi 19 décembre 2025 sur les routes du département du Doubs.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Voici le détail des travaux :

© Département du Doubs

© Département du Doubs

Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur Le site d’information du Département www.inforoute25.fr

doubs routes travaux

Publié le 11 décembre à 15h01 par Hélène L.
Transports

Franche-Comté
Transports

L’UFC Que choisir tacle les retards des TER en Franche-Comté…

Benjamin Capelli, juriste pour l’UFC Que choisir Doubs - Territoire de Belfort à Besançon, a noté que 18% des TER empruntés sur son trajet quotidien sont en retard. Il relève également des incohérences sur les explications données par la SNCF… L’occasion de faire un point ce mois de décembre 2025 sur les droits des usagers.

ter train ufc que choisir
Publié le 10 décembre à 17h30 par Hélène L.
Besançon
Société Transports

Keolis Besançon Mobilités déploie le programme international ”Tournesol” pour les handicaps invisibles. C’est quoi ?

Keolis Besançon Mobilités, exploitant du réseau Ginko pour Grand Besançon Métropole, a annoncé le 3 décembre 2025 son adhésion au programme international Sunflower – Hidden Disabilities, connu en France sous le nom ”Le Tournesol”. Ce dispositif permet aux personnes vivant avec un handicap invisible de signaler discrètement un besoin d’assistance grâce à un symbole facilement reconnaissable. Une première en France.

bus ginko Grand Besançon Métropole kéolis tramway transports en commun
Publié le 4 décembre à 09h23 par Alexane
Besançon
Politique Transports

La Ville de Besançon repense le stationnement en centre-ville pour les professionnels

VIDÉO • Parmi les points à l’ordre du jour du prochain conseil municipal de Besançon qui aura lieu jeudi 4 décembre 2025, les élus auront à se prononcer sur plusieurs sujets, dont celui concernant le stationnement des artisans et des professionnels de santé dans le centre-ville bisontin. 

1
artisans centre-ville conseil municipal professionnels de santé stationnement
Publié le 7 décembre à 15h22 par Elodie Retrouvey
Besançon
Transports

Ginko déploie sa nouvelle campagne contre le harcèlement dans les transports

Dans sa nouvelle campagne de communication, Ginko renforce son engagement contre le harcèlement dans les transports au travers d’une campagne de communication dédiée et de saynètes de sensibilisation jouées à bord du tramway bisontin à l’occasion de la journée du 25 novembre 2025. Le réseau a partagé la vidéo contenant la réaction des voyageurs. 

ginko harcèlement transport vidéo
Publié le 27 novembre à 15h32 par Elodie Retrouvey

