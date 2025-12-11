Les travaux sur les routes du Doubs (du 15 au 19 décembre 2025)

Voici le détail des travaux :
Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur Le site d’information du Département www.inforoute25.fr
Publié le 11/12/2025 - 15:01
Mis à jour le 11/12/2025 - 12:35
Voici les travaux qui se dérouleront du lundi 15 au vendredi 19 décembre 2025 sur les routes du département du Doubs.
Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur Le site d’information du Département www.inforoute25.fr
Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 15 au vendredi 19 décembre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.
Benjamin Capelli, juriste pour l’UFC Que choisir Doubs - Territoire de Belfort à Besançon, a noté que 18% des TER empruntés sur son trajet quotidien sont en retard. Il relève également des incohérences sur les explications données par la SNCF… L’occasion de faire un point ce mois de décembre 2025 sur les droits des usagers.
La Dir-Est a annoncé la fermetutre de la voie des Mercureaux dans les deux sens de circualtion durant la nuit du 10 au 11 décembre 2025.
Keolis Besançon Mobilités, exploitant du réseau Ginko pour Grand Besançon Métropole, a annoncé le 3 décembre 2025 son adhésion au programme international Sunflower – Hidden Disabilities, connu en France sous le nom ”Le Tournesol”. Ce dispositif permet aux personnes vivant avec un handicap invisible de signaler discrètement un besoin d’assistance grâce à un symbole facilement reconnaissable. Une première en France.
VIDÉO • Parmi les points à l’ordre du jour du prochain conseil municipal de Besançon qui aura lieu jeudi 4 décembre 2025, les élus auront à se prononcer sur plusieurs sujets, dont celui concernant le stationnement des artisans et des professionnels de santé dans le centre-ville bisontin.
DROIT DE RÉPONSE • Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus vendredi 28 novembre 2025 rue du Chasnot à Besançon vers 22h30 pour un accident de la circulation impliquant deux voitures. À l’arrivée des secours, le bilan faisait état de deux victimes dont une "accessible", précise le Sdis 25.
À l’occasion des fêtes de fin d’année, Ginko propose un Pass Tribu Noël du 30 novembre au 31 décembre 2025.
Dans sa nouvelle campagne de communication, Ginko renforce son engagement contre le harcèlement dans les transports au travers d’une campagne de communication dédiée et de saynètes de sensibilisation jouées à bord du tramway bisontin à l’occasion de la journée du 25 novembre 2025. Le réseau a partagé la vidéo contenant la réaction des voyageurs.
Publiez gratuitement vos actualités et événements