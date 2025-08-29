Les travaux sur les routes du Doubs (du 1er au 5 septembre 2025)

Voici le détail des travaux :
Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur le site d’information du Département www.inforoute25.fr
Publié le 29/08/2025 - 08:57
Mis à jour le 29/08/2025 - 08:26
Voici les travaux qui se dérouleront du lundi 1er au vendredi 5 septemnbre 2025 sur les routes du département du Doubs.
La direction interdépartementale des Routes Est (DIR Est), pour le compte de l’État, va procéder à des travaux de réfection de la couche de roulement de la RN57, à hauteur de la commune de Fallerans jusqu’à la section à 2x2 voies située au niveau de la commune des Premiers-Sapins chaque nuit du lundi 1er au vendredi 12 septembre 2025 de 19h00 à 5h00 (hors week-end).
Dans un communiqué du 19 août 2025, la Fédération national des associations d’usagers des transports de l’Arc Jurassien (Fnaut) alerte sur les modifications qui seront apportées dès le mois d’octobre prochain sur la ligne des Hirondelles. Des mesures qui d’après la fédération mettent la ligne "en grand danger".
Après six semaines de fermeture en raison de travaux, la RN83 entre les communes de Beure et de Larnod va rouvrir à la circulation cet après-midi 26 août 2025, conformément à ce qui était prévu.
Pour profiter de ce week-end d’août ensoleillé mais pas trop chaud, nous vous proposons une idée de balade à moto rapide et pas trop éloignée puisque dans le Grand Besançon. Testée et approuvée par l’équipe de maCommune.info !
À une semaine de la fin des congés scolaires, de nombreux vacanciers prendront la route du retour à la maison en cet avant-dernier week-end d’août 2025. Bison Futé prévoit ainsi un trafic classé rouge et même noire sur les axes de l’Arc méditerranéen dans le sens des retours le samedi 23 août où l’essentiel des flux routiers concerneront les retours des régions côtières vers les grandes métropoles.
Des stands temporaires de vente et d’information Ginko prendront place dans le territoire de Grand Besançon Métropole du 22 août au 3 septembre 2025 afin de faciliter la rentrée des usagers des transports en commun.
À l’occasion de la 23e édition du festival des mômes, qui se tiendra du 21 au 24 août 2025 à Montbéliard, SNCF voyageurs et la région Bourgogne-Franche-Comté annoncent ce mercredi 20 août la mise en place de tarifs préférentiels sur les trains Mobigo pour les festivaliers.
En ce mois d’août 2025, l’association 40 millions d’automobilistes a révélé les résultats d’une étude sur la somnolence au volant. Selon leurs chiffres, près d’un Français sur deux admet avoir déjà somnolé en conduisant. Face à cette situation préoccupante, l’association a lancé un projet visant à sensibiliser le public aux dangers associés à cette condition.
Alors que l’été s’achève, une étude menée par Mobil1 auprès de 2 000 Français au début du mois de juillet 2025 révèle que près de trois Français sur cinq omettent de réaliser les vérifications nécessaires avant de prendre la route. Ce constat est particulièrement marquant chez les jeunes conducteurs.
