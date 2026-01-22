Les travaux sur les routes du Doubs (du 26 au 30 janvier 2026)

Voici le détail des travaux :
Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur Le site d’information du Département www.inforoute25.fr
Publié le 22/01/2026 - 10:33
Mis à jour le 22/01/2026 - 10:10
Voici les travaux qui se dérouleront du lundi 26 au vendredi 30 janvier 2026 sur les routes du département du Doubs.
Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur Le site d’information du Département www.inforoute25.fr
Mercredi 21 janvier 2026, en fin d’après-midi, une opération de contrôle routier a été menée à un carrefour identifié comme sensible par les forces de l’ordre, à l'intersection entre le boulevard Léon Blum et la rue Chopin. Pas moins de 32 infractions ont été relevées en 2h00.
Jacques Grosperrin, sénateur LR du Doubs et conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, et Éric Liegeon, député LR du Doubs, annoncent, dans un communiqué du 19 janvier 2026, travailler conjointement au rétablissement d’un quatrième aller-retour ferroviaire entre Paris et Lausanne.
Selon les informations du Département du Doubs, du verglas perturbe les conditions de circulation dans plusieurs secteurs ce lundi 12 janvier 2026 après le passage de pluies sur sol gelé. Les usagers de la route sont invités à adapter leur vitesse et à rester prudents.
La préfecture de Zone de défense et de sécurité est a annoncé la levée, à compter de ce dimanche 11 janvier à 22 heures, de l’interdiction de circulation qui concernait les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes, y compris les transports de personnes.
Le département du Doubs a été placé en vigilance orange pour neige et verglas par Météo-France depuis 6 heures, ce samedi 10 janvier 2026. La préfecture a publié un premier point de situation à 13 heures faisant état de conditions de circulation particulièrement dégradées sur plusieurs axes routiers.
Le département du Doubs est placé en vigilance orange pour un risque de neige et de verglas ce samedi 10 janvier 2026 depuis 6 heures, selon Météo-France. Face aux conditions de circulation jugées difficiles, le préfet du Doubs a décidé de mettre en place des restrictions importantes sur le réseau routier afin de limiter les risques d’accident.
Ce samedi 10 janvier 2026 au matin, les conditions de circulation sont rendues délicates dans plusieurs secteurs du département du Doubs en raison de la neige et des températures proches de zéro, selon les informations communiquées par Inforoute25 à 6 heures.
La direction interdépartementale des Routes Est (Dir Est) a annoncé la fermetutre de la voie des Mercureaux dans les deux sens de circulation durant la nuit du 14 janvier 2026.
L'arrivée de la pluie et la hausse des températures ayant réussi à éliminer une grande partie de la neige présente sur le Département, les conditions de circulation reviennent quasiment à la normale ce vendredi 9 janvier 2026 dans le Doubs à part dans le Haut-Doubs où du verglas nous est encore signalé.
Publiez gratuitement vos actualités et événements