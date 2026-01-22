Jeudi 22 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesImmobilierInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Doubs
Transports

Les travaux sur les routes du Doubs (du 26 au 30 janvier 2026)

Publié le 22/01/2026 - 10:33
Mis à jour le 22/01/2026 - 10:10

Voici les travaux qui se dérouleront du lundi 26 au vendredi 30 janvier 2026 sur les routes du département du Doubs.

© Élodie R.
© Élodie R.

Voici le détail des travaux :

© Département du Doubs

Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur Le site d’information du Département www.inforoute25.fr

doubs routes travaux

Publié le 22 janvier à 10h33 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Transports

Besançon
Société Transports

Contrôle de police : 32 infractions en moins de deux heures boulevard Blum à Besançon

Mercredi 21 janvier 2026, en fin d’après-midi, une opération de contrôle routier a été menée à un carrefour identifié comme sensible par les forces de l’ordre, à l'intersection entre le boulevard Léon Blum et la rue Chopin. Pas moins de 32 infractions ont été relevées en 2h00.

contrôle de police contrôle routier infraction verbalisation
Publié le 22 janvier à 09h39 par Alexane
DOUBS (25)
Politique Transports

Vers le rétablissement d’un quatrième aller-retour ferroviaire entre Paris et Lausanne ?

Jacques Grosperrin, sénateur LR du Doubs et conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, et Éric Liegeon, député LR du Doubs, annoncent, dans un communiqué du 19 janvier 2026, travailler conjointement au rétablissement d’un quatrième aller-retour ferroviaire entre Paris et Lausanne. 

député éric liégeon jacques grosperrin les républicains lgv sénateur train
Publié le 20 janvier à 09h16 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Transports

Info route : chaussées glissantes en raison du verglas ce lundi dans le département du Doubs

Selon les informations du Département du Doubs, du verglas perturbe les conditions de circulation dans plusieurs secteurs ce lundi 12 janvier 2026 après le passage de pluies sur sol gelé. Les usagers de la route sont invités à adapter leur vitesse et à rester prudents.

département du doubs hiver info route météo neige verglas
Publié le 12 janvier à 08h09 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Transports

Neige dans le Doubs : levée des restrictions de circulation pour les poids lourds ce soir

La préfecture de Zone de défense et de sécurité est a annoncé la levée, à compter de ce dimanche 11 janvier à 22 heures, de l’interdiction de circulation qui concernait les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes, y compris les transports de personnes.

météo neige préfecture verglas vigilance
Publié le 11 janvier à 18h13 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Transports

Neige et verglas : de fortes perturbations de la circulation dans le Doubs

Le département du Doubs a été placé en vigilance orange pour neige et verglas par Météo-France depuis 6 heures, ce samedi 10 janvier 2026. La préfecture a publié un premier point de situation à 13 heures faisant état de conditions de circulation particulièrement dégradées sur plusieurs axes routiers.

circulation neige prefecture du doubs verglas
Publié le 10 janvier à 13h20 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Transports

Vigilance orange neige-verglas : de fortes restrictions de circulation dans le Doubs jusqu’à lundi

Le département du Doubs est placé en vigilance orange pour un risque de neige et de verglas ce samedi 10 janvier 2026 depuis 6 heures, selon Météo-France. Face aux conditions de circulation jugées difficiles, le préfet du Doubs a décidé de mettre en place des restrictions importantes sur le réseau routier afin de limiter les risques d’accident.

Publié le 10 janvier à 07h56 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Transports

Info route : des conditions de circulation quasi normales ce vendredi dans le Doubs

L'arrivée de la pluie et la hausse des températures ayant réussi à éliminer une grande partie de la neige présente sur le Département, les conditions de circulation reviennent quasiment à la normale ce vendredi 9 janvier 2026 dans le Doubs à part dans le Haut-Doubs où du verglas nous est encore signalé.

département du doubs hiver info route météo pluie verglas
Publié le 9 janvier à 08h04 par Elodie Retrouvey

Les ateliers du mercredi au SYBERT ? Des minijeux pour enfants

Logement neuf : un marché national en repli, des signaux de résilience à Besançon
Offre d'emploi

Rendez-vous les 24 et 31 janvier pour les journées portes ouvertes de l’Université Marie et Louis Pasteur !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Portes ouvertes de SUPMICROTECH, l’école de l’industrie du futur, le 24 janvier 2026
Offre d'emploi
publi info 4

ESTM Pigier à Besançon : formations, portes ouvertes et job dating au programme !

Jours fériés 2026 : le calendrier complet et les ponts possibles...
Infos pratiques

Un magasin Warhammer ouvre bientôt à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez des entrées pour le concert Tendances 80'90 à Micropolis Besançon !

Amour et Pâtisserie : une nouvelle adresse gourmande à Besançon…

Sondage

 2.34
légère pluie
le 22/01 à 12h00
Vent
3.1 m/s
Pression
998 hPa
Humidité
92 %
 