Les travaux sur les routes du Doubs (du 27 au 31 octobre 2025)
Publié le 24/10/2025 - 14:29
Mis à jour le 24/10/2025 - 11:23
Voici les travaux qui se dérouleront du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2025 sur les routes du département du Doubs.
La ville de Besançon apparaît dans le classement annule de la mobilité à vélo : selon la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB), dans son baromètre 2025, Besançon arrive 10e parmi les villes de plus de 100.000 habitants.
Une opération de contrôle a été menée lundi 20 octobre 2025 au niveau de l’aire situé au péage de Saint-Maurice sur l’A36. Objectif ? Vérifier le respect des obligations liées au transport de marchandises dangereuses.
À l’occasion des vacances de la Toussaint, période traditionnellement marquée par une forte affluence, la Région Bourgogne–Franche–Comté et SNCF Voyageurs annoncent la mise en place d’un dispositif renforcé pour garantir des trajets sereins à bord des trains Mobigo. Cette mobilisation exceptionnelle intervient dans un contexte particulier de travaux sur plusieurs axes ferroviaires.
La commission des affaires économiques du Sénat a adopté, mercredi 15 octobre, les conclusions de la mission d’information consacrée à l’avenir de la filière automobile française. Les travaux ont été conduits de manière transpartisane par les sénateurs Annick Jacquemet (Doubs - Union Centriste), Alain Cadec (Les Républicains) et Rémi Cardon (Socialiste, Écologiste et Républicain).
Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.
Dans un communiqué du 15 octobre 2025, la Région Bourgogne-Franche-Comté a annoncé avoir voté à l’unanimité un soutien d’urgence de plus de 15M€ pour les « petites lignes » du réseau ferré régional. Parmi celles-ci, la ligne des Hirondelles, menacée de fermeture par SNCF Réseau, bénéficiera d’un financement à hauteur de 12,2 millions d’euros pour mener des travaux nécessaires à la poursuite de l’exploitation de la ligne au-delà de décembre 2025.
Les travaux de modernisation de la voie entre Besançon et Deluz dans le Doubs d’un montant de 20M€ se poursuivent jusqu’au 20 décembre 2025. Menés et financés par SNCF Réseau, ceux-ci sont réalisés à l'aide d'un train-usine, véritable usine roulante sur rails, qui permet de remplacer l'ensemble des éléments de la voie (rails, traverses et ballast). Une visite de ce chantier ferroviaire hors normes a été organisée dans la nuit du 13 octobre 2025 en présence de nombreux élus et institutionnels.
Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 13 au vendredi 17 octobre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.
Suite à une rupture de canalisation survenue ce jeudi 9 octobre en début d'après-midi, la RN 57 a été fermée à la circulation, dans le secteur de Micropolis à Besançon, pendant plusieurs heures.
MISE À JOUR À 19H00 • Selon plusieurs témoins, une ”grande quantité” d’eau située sous la rue de Dole, boulevard Ouest à Besançon, perturbe très fortement la circulation des véhicules dans le secteur de Micropolis-rue de Dole, ce jeudi 9 octobre depuis environ 14h20.
