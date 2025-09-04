Les travaux sur les routes du Doubs (du 8 au 12 septembre 2025)

Voici le détail des travaux :
Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur le site d’information du Département www.inforoute25.fr
Publié le 04/09/2025 - 16:28
Mis à jour le 04/09/2025 - 16:39
Voici les travaux qui se dérouleront du lundi 8 au vendredi 12 septembre 2025 sur les routes du département du Doubs.
Si une journée de forte mobilisation nationale et citoyenne est attendue le 10 septembre 2025, une journée de grève ”massive” a été annoncée ce mercredi soir pour la journée du 18 septembre par les trois principaux syndicats de SNCF, CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire et CFDT-Cheminots. Objectif : protester contre le budget du gouvernement.
Selon une étude menée par Leocare en partenariat avec Discurv, 62 % des habitants de Bourgogne-Franche-Comté estiment que la voiture est devenue un bien de luxe. Un paradoxe, car dans le même temps, 68 % la jugent indispensable et 63 % déclarent ne pas pouvoir s’en passer au quotidien.
La Ville de Besançon a pris un arrêté municipal interdisant temporairement, dans le cœur historique la circulation des engins de déplacement personnels motorisés : trottinettes électriques, gyropodes, hoverboards et monoroues électriques. La mesure s’appliquera dès le 1er septembre dans certaines rues du centre-ville bisontin.
La direction interdépartementale des Routes Est (DIR Est), pour le compte de l’État, va procéder à des travaux de réfection de la couche de roulement de la RN57, à hauteur de la commune de Fallerans jusqu’à la section à 2x2 voies située au niveau de la commune des Premiers-Sapins chaque nuit du lundi 1er au vendredi 12 septembre 2025 de 19h00 à 5h00 (hors week-end).
Dans un communiqué du 19 août 2025, la Fédération national des associations d’usagers des transports de l’Arc Jurassien (Fnaut) alerte sur les modifications qui seront apportées dès le mois d’octobre prochain sur la ligne des Hirondelles. Des mesures qui d’après la fédération mettent la ligne "en grand danger".
Après six semaines de fermeture en raison de travaux, la RN83 entre les communes de Beure et de Larnod va rouvrir à la circulation cet après-midi 26 août 2025, conformément à ce qui était prévu.
Pour profiter de ce week-end d’août ensoleillé mais pas trop chaud, nous vous proposons une idée de balade à moto rapide et pas trop éloignée puisque dans le Grand Besançon. Testée et approuvée par l’équipe de maCommune.info !
À une semaine de la fin des congés scolaires, de nombreux vacanciers prendront la route du retour à la maison en cet avant-dernier week-end d’août 2025. Bison Futé prévoit ainsi un trafic classé rouge et même noire sur les axes de l’Arc méditerranéen dans le sens des retours le samedi 23 août où l’essentiel des flux routiers concerneront les retours des régions côtières vers les grandes métropoles.
