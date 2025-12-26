Vendredi 26 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Culture

Les visites guidées hivernales à découvrir dans le Grand Besançon

Publié le 26/12/2025 - 14:08
Mis à jour le 26/12/2025 - 11:39

Pour son programme hivernal, l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon fait le plein de surprises et de nouveautés. De décembre à avril 2026, les guide-conférenciers vous invitent à la découverte des trésors cachés bisontins, entre patrimoine millénaire et expériences insolites. On fait le point sur les nouveautés à ne pas manquer. 

© Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon
© Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon
1/2 - © Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon
2/2 - © Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon

Trésors et patrimoine d’exception 

La Basilique Saint-Ferjeux

Édifiée entre 1884 et 1901 par Alfred Ducat, la basilique Saint-Ferjeux séduit par son style romano-byzantin et son hommage aux saints Ferréol et Ferjeux. Pénétrez dans la crypte inaugurée en 1895, admirez les reliques de Saint-Ferjeux et les sculptures des plus grands artistes comtois du XIXe siècle. Avec votre guide-conférencier, explorez chapelles, vitraux et mosaïques et laissez-vous porter par l’histoire de ce lieu exceptionnel.

  • Février / Mercredi 4 à 15h
  • Avril / Mercredi 15 à 15h

RDV : Devant la Basilique, 26 rue de la Basilique.

  • Tarif plein : 10 € (Autres tarifs p. 35)
  • Réservation obligatoire

Expériences insolites et gourmandes

Exploration à la lampe torche 

Lorsque la ville s’endort et que l’obscurité s’installe, ses secrets architecturaux se dévoilent sous un autre regard. Munis de vos lampes torches, marchez dans les pas de votre guide-conférencier pour explorer façades, sculptures et ornements souvent invisibles le jour. Chaque détail, chaque motif prend vie dans la pénombre, révélant l’ingéniosité des bâtisseurs et la richesse du patrimoine. Une expérience unique qui transforme la ville en véritable terrain d’exploration et de surprises.

  • Janvier / Samedi 10 à 18h,
  • Vendredi 23 à 18h
  • Février / Jeudi 19 à 18h30

RDV : Porte Noire, 10 rue de la Convention.

  • Munissez-vous de vos propres lampes torches pour profiter pleinement de la visite : le téléphone portable n'est pas suffisant.
  • Tarif plein : 10 €
  • Réservation obligatoire.

Vins et dégustations 

Partez à la découverte de Besançon à travers une visite guidée insolite mêlant histoire, patrimoine et plaisirs œnologiques. Accompagné d’un guide-conférencier, explorez le centre historique, évoquez le quartier Battant, berceau des anciens vignerons bisontins et laissez-vous conter l’histoire viticole de la ville, autrefois couverte de vignes. La balade se termine au Cercle des Arômes, bar à vin situé 4 rue Bersot, pour une dégustation commentée qui éveillera vos papilles !

  • Février / Mardi 10 à 18h
  • Mars / Mercredi 11 à 18h
  • Avril / Mercredi 15 à 18h

RDV : Place Marulaz.

  • Tarif plein : 20 € / Tarif réduit : 17 € / Tarif « spécial » : 10 €
  • Réservation obligatoire.

La dégustation inclut vins, charcuterie et fromages. Cette visite est davantage dédiée aux adultes. 

Porte à porte (un classique revisité)

Bien plus que de simples éléments architecturaux, les portes de Besançon racontent des histoires. Entre protection et passage, elles attirent le regard et révèlent la fonction des bâtiments ainsi que le statut de leurs occupants. Arc de Triomphe, portail d’église ou porte de maison : chaque passage symbolise un changement. Les portes demandent une observation particulière en architecture. Suivez un guide-conférencier et laissez-vous surprendre par la richesse et la diversité des portes bisontines.

  • Janvier / Vendredi 2 à 15h
  • Février / Vendredi 6 à 15h
  • Mars / Mardi 3 à 10h30
  • Avril / Vendredi 3 à 10h30

RDV : Arrêt de bus "Porte Rivotte",32 rue Rivotte.

  • Tarif plein : 10 €.
  • Réservation obligatoire.

Besançon à travers le temps 

Besançon-les-bains

Revivez l’âge d’or des cures thermales bisontines et laissez-vous transporter dans un temps où le bien-être rythmait la vie des visiteurs. Accompagné d’un guide- conférencier, laissez-vous conter les fastes des séjours de détente et les spectacles qui animaient la ville, ainsi que les hôtels qui accueillaient les curistes. La visite se poursuit par un détour au Casino Joa* où l’on peut admirer de superbes vitraux. Entre histoire et anecdotes, cette visite révèle la richesse patrimoniale et culturelle des cures thermales à Besançon. La visite se termine par un arrêt au funiculaire, inauguré en 1897 pour relier la ville basse à la colline de Bregille.

* Attention, l’accès au Casino Joa est réservé aux personnes majeures, sur présentation obligatoire d’une pièce d’identité. Les participants mineurs ne pourront pas entrer et devront patienter à l’extérieur du bâtiment.

  • Décembre / Mardi 30 à 10h30
  • Janvier / Jeudi 22 à 10h30
  • Février / Mardi 17 à 10h30
  • Mars / Mercredi 18 à 15h
  • Avril / Samedi 25 à 16h

RDV : 2, place de la 1ère Armée Française, sur l'espace devant le bâtiment à l’entrée du parc Micaud.

  • Tarif plein : 10 € (Autres tarifs p. 35)
  • Réservation obligatoire.

Les personnalités bisontines (un classique revisité) 

À Besançon, l’histoire s’écrit au pluriel, portée par des figures aussi diverses que marquantes. Ces visites guidées vous entraînent sur les pas d’écrivains et poètes (Victor Hugo, Mallarmé, Colette…), d’artistes et de penseurs (Fourier, Clarisse Vigoureux…), mais aussi d’inventeurs et de femmes d’action (Jouffroy d’Abbans, Jeanne-Antide Thouret…). Entre patrimoine architectural, mémoire littéraire et esprit d’innovation, la ville révèle un héritage riche et vivant, où les parcours d’hommes et de femmes se croisent pour témoigner du rôle majeur de Besançon dans l’histoire culturelle et sociale.

Circuit 1 - De Charles Fourier à Colette

  • Janvier / Lundi 12 à 10h30
  • Mars / Lundi 2 à 15h

RDV : Office de Tourisme, 52 Grand Rue

Circuit 2 - De Jenny d'Héricourt à Louis Pergaud

  • Janvier / Vendredi 30 à 10h30
  • Avril / Mardi 28 à 10h30

RDV : Statue de Jenny d’Héricourt, Place de la Révolution

  • Tarif plein : 10 € (Autres tarifs p. 35).
  • Réservation obligatoire.

Les Fortifications 

Le fort de Pugey

Unique en son genre dans la région, ce fort souterrain, édifié par l’armée française entre 1890 et 1892 fait partie du système Sérè de Rivières, mis en place après la guerre de 1870. Découvrez ce site militaire méconnu niché au sommet de la crête de Pugey et laissez-vous guider à tra- vers ses galeries, ses casemates et ses points de vue imprenables sur la vallée.

  • Janvier / Dimanche 11 à 14h30
  • Mars / Dimanche 8 à 10h30

RDV : Mairie de Pugey, 6, rue de la Maltournée, 25720, Pugey

  • Tarif plein : 10 €.
  • Réservation obligatoire.

Balades entre nature et ville 

Les marais de Saône 

Attention, ce circuit est exigeant physiquement : chaussures de randonnée et collation indispensables. Prévoir un habillement spécifique en cas de temps humide. Le parcours réalise une boucle : environ 9 km, 58 m de dénivelé et une durée d’environ 3 h.

Découvrez le marais de Saône lors d’une balade guidée au cœur d’un écosystème unique. Entre roselières, canaux et prairies humides, observez la faune et la flore qui font la richesse de ce territoire. Votre guide-conférencier vous dévoile les histoires et légendes liées à ces lieux, tout en vous faisant sentir la vie qui palpite dans chaque recoin du marais. Une immersion tranquille au fil de l’eau et des sentiers, loin de l’agitation de la ville.

  • Mars/ Mercredi 4 à 10h
  • Avril / Mardi 7 à 14h30

RDV : Parking, 4, rue du Collège, 25660 Saône.

  • Tarif plein : 10 €
  • Réservation obligatoire.

Les bornes royales de Devecey

Attention, ce circuit est exigeant physiquement : chaussures de randonnée et collation indispensables.

Le parcours réalise une boucle : environ 8 km, 255 m de dénivelé et une durée d'environ 2 h 30. Au fil des chemins de Devecey, découvrez les bornes royales, témoins silencieux d’un royaume passé. Suite au rattachement de la Franche-Comté au royaume de France à la fin du XVIIIe siècle, chaque paroisse fournit des journées de corvée pour entretenir les routes. Des bornes en pierre sont ainsi frappées de fleurs de lys et sont installées tous les 1 000 toises (?2 km) pour délimiter les secteurs. À Devecey, elles jalonnent un sentier qui traverse forêts et vallées, témoignant de l’organisation du territoire sous l’Ancien Régime. Suivez votre guide-conférencier pour découvrir ce patrimoine discret et riche d’histoire. 

  • Février / Mardi 3 à 10h
  • Mars / Lundi 30 à 14h30

RDV : Parking de la mairie, 5 rue du Village, 25870 Devecey

  • Tarif plein : 10 €
  • Réservation obligatoire

Balade architecturale 

Attention, le circuit ne forme pas une boucle, l'arrivée s'effectue à proximité de la cité universitaire de Canot (6 rue Antide Janvier). Distance : environ 6 km, durée : environ 2 h 30.

Et si le patrimoine bisontin ne s’arrêtait pas aux fortifications et aux pierres anciennes ? Cette visite vous invite à explorer une page plus récente de l’histoire architecturale de la ville. Bâtiments visionnaires, créations audacieuses et grands projets du siècle dernier dessinent un visage moderne de Besançon, souvent méconnu mais riche en découvertes. Véritable randonnée urbaine, ce parcours original vous propose de voir la ville autrement et d’apprécier l’héritage du XXe siècle comme une clé de compréhension de la cité d’aujourd’hui.

  • Février / Samedi 14 à 14h30
  • Mars / Mercredi 25 à 10h30
  • Avril / Vendredi 10 à 14h30

RDV : arrêt de tram ligne T1 « Brûlefoin", rue Tristan Bernard

  • Tarif plein : 10 €.
  • Réservation obligatoire.

Les villages et quartiers 

Avanne-Aveney 

Avanne - Aveney possède un riche patrimoine qui s’étend de l’Antiquité à l’époque moderne. Des vestiges gallo-romains attestent de la présence d’une villa sur le site, tandis que l’église Saint Vincent, construite au XIXe siècle, remplace un ancien édifice souvent menacé par les crues du Doubs. Au fil de la balade, maisons anciennes, caves voûtées, vestiges de l’activité viticole racontent l’histoire des seigneuries et familles qui ont façonné la commune. Des traces de la Seconde Guerre mondiale rappellent l’histoire d’Avanne-Aveney durant les événements de l’occupation et de la Résistance, et témoignent du rôle des villageois dans cette période difficile. Une immersion dans le passé et vivant de ce territoire.

  • Janvier / Mercredi 21 à 15h
  • Mars / Vendredi 20 à 15h

RDV : Mairie Avanne-Aveney, 9 rue de l’Église, 25720 Avanne-Aveney

  • Tarif plein : 10 €
  • Réservation obligatoire

Et bien d'autres visite

Retrouvez le programme complet de toutes les visites de décembre à avril 2026 sur : https://www.besancon-tourisme.com/pdf 

Infos + 

  • Billets disponibles à l'Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon au 52 Grande Rue, ou en ligne sur besancon-tourisme.com.
  • Mesures particulières : La jauge pour certaines visites est limitée. Aussi, les réservations sont vivement conseillées.

Publié le 26 décembre à 14h08 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

