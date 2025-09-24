Mercredi 24 Septembre 2025
Besançon
Sport

L'ESBF espère récolter un deuxième succès d'affilée à Saint-Maur

Publié le 24/09/2025 - 14:03
Mis à jour le 24/09/2025 - 13:31

L’ESBF se déplacera ce mercredi 24 septembre 2025 à Saint-Maur pour son troisième match de championnat de ligue Butagaz Energie. 

© ESBF
© ESBF

LBE : Stella Saint-Maur - ESBF, mercredi à 20h30

Avant son premier match de coupe d’Europe prévu ce samedi à Besançon, l’ESBF affronte ce soir Stella Saint-Maur avec l’objectif d’enchaîner une deuxième victoire consécutive en championnat. 

Avec une défaite et une victoire, l’ESBF se retrouve progressivement à la 6e place du championnat. Sur les conseils de leur coach Jérôme Delarue, les Bisontines devront se montrer aptes à "répondre à l’intensité" développée par l’équipe adverse qui impose "beaucoup de rythme dans son jeu rapide et qui s’appuie sur de fortes joueuses de duel". 

De son côté, la Stella, qui n’était pas passée loin de la rétrogradation l’an dernier, s’est imposée d’un petit point à domicile lors de la première journée face au Paris 92 avant de concéder sa première défaite face à Sambre lors de la deuxième journée de championnat. 

championnat esbf handball

Publié le 24 septembre à 14h03 par Elodie Retrouvey
