Municipale 2026 : un deuxième document de campagne distribué du candidat LR dans les boîtes aux lettres bisontines

"Ce document, adressé à l’ensemble des Bisontines et Bisontins, sera déposé dans toutes les boîtes aux lettres de notre ville", prévient le candidat qui indique qu’il présentera les cinq axes majeurs autour desquels le programme de la liste sera porté :
- "Rendre à Besançon sa place de capitale
- Protéger et assurer la sécurité des habitants
- Remettre de la vie dans la ville
- S’appuyer sur ce qui fait la fierté de Besançon
- Faciliter la vie et les déplacements"
Ludovic Fagaut assure vouloir "construire un projet clair" avec "une vision réaliste et ambitieuse" pour l’avenir de la ville.