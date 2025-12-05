Municipale 2026 : un deuxième document de campagne distribué du candidat LR dans les boîtes aux lettres bisontines

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Dans un communiqué, le candidat Les Républicains Ludovic Fagaut indique que les soutiens bénévoles d'Ensemble Besançon Avance" commenceront la distribution de leur deuxième document de campagne ce 6 décembre 2025.

"Ce document, adressé à l’ensemble des Bisontines et Bisontins, sera déposé dans toutes les boîtes aux lettres de notre ville", prévient le candidat qui indique qu’il présentera les cinq axes majeurs autour desquels le programme de la liste sera porté :

"Rendre à Besançon sa place de capitale

Protéger et assurer la sécurité des habitants

Remettre de la vie dans la ville

S’appuyer sur ce qui fait la fierté de Besançon

Faciliter la vie et les déplacements"

Ludovic Fagaut assure vouloir "construire un projet clair" avec "une vision réaliste et ambitieuse" pour l’avenir de la ville.