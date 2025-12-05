Vendredi 5 Décembre 2025
Besançon
Politique

Municipale 2026 : un deuxième document de campagne distribué du candidat LR dans les boîtes aux lettres bisontines

Publié le 05/12/2025 - 16:28
Dans un communiqué, le candidat Les Républicains Ludovic Fagaut indique que les soutiens bénévoles d'Ensemble Besançon Avance" commenceront la distribution de leur deuxième document de campagne ce 6 décembre 2025.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

"Ce document, adressé à l’ensemble des Bisontines et Bisontins, sera déposé dans toutes les boîtes aux lettres de notre ville", prévient le candidat qui indique qu’il présentera les cinq axes majeurs autour desquels le programme de la liste sera porté :

  • "Rendre à Besançon sa place de capitale
  • Protéger et assurer la sécurité des habitants
  • Remettre de la vie dans la ville
  • S’appuyer sur ce qui fait la fierté de Besançon
  • Faciliter la vie et les déplacements"

Ludovic Fagaut assure vouloir "construire un projet clair" avec "une vision réaliste et ambitieuse" pour l’avenir de la ville.

ludovic fagaut

Publié le 5 décembre à 16h28 par Hélène L.
Politique

DOUBS (25)
Politique

83 vaches abattues à Pouilley-Français : LFI dénonce une “stratégie sanitaire dépassée et destructrice”

Suite à la décision du juge des référés du tribunal administratif de Besançon qui a rejeté la requête déposée par le Syndicat des usagers de la justice (SUJ), agissant pour le compte d’un exploitant agricole de Pouilley-Français, 83 vaches ont été abattues ce 2 décembre 2025 en raison d’un cas confirmé de dermatose nodulaire contagieuse. Ce même jour, de nombreux agriculteurs s’étaient réunis pour s’opposer à cette décision. La France Insoumise du Doubs a souhaité réagir.

dermatose bovine la france insoumise
Publié le 4 décembre à 16h29 par Hélène L.
Besançon
Politique Transports

La Ville de Besançon simplifie le stationnement en centre-ville pour les artisans et professionnels de santé

VIDÉO • Parmi les points à l’ordre du jour du prochain conseil municipal de Besançon qui aura lieu jeudi 4 décembre 2025, les élus auront à se prononcer sur plusieurs sujets, dont celui concernant le stationnement des artisans et des professionnels de santé dans le centre-ville bisontin. 

artisans centre-ville conseil municipal professionnels de santé stationnement
Publié le 4 décembre à 08h30 par Elodie Retrouvey
Dijon
Politique

La Bourgogne–Franche-Comté organise ses premières Assises régionales de l’International

Les premières Assises régionales de l’International se sont tenues le 2 décembre 2025 à Dijon, réunissant plus de 140 participants issus d’entreprises, d’universités, d’associations, de collectivités et de la société civile.

assises régionales de l'international enseignement supérieur entreprises québec region bourgogne franche-comte tourisme
Publié le 3 décembre à 09h45 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Nicole Friess mènera la liste “Lutte Ouvrière – le camp des travailleurs” à Besançon

Nicole Friess a annoncé samedi 29 novembre 2025 par voie de communiqué qu’elle conduira la liste "Lutte Ouvrière – le camp des travailleurs" lors des prochaines élections municipales à Besançon. La candidate inscrit cette démarche dans une volonté de porter un programme centré sur la défense du monde du travail.

lutte ouvrière municipale 2026 nicole friess travail
Publié le 29 novembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Politique

Marché de Noël à Besançon : LFI dénonce “la logique du profit”

La France insoumise (LFI) Besançon exprime ses préoccupations quant au changement d’organisation du marché de Noël, place Granvelle. Dans un communiqué du 28 novembre, journée d’ouverture des festivités, le parti réagit aux inquiétudes formulées par certains exposants concernant le coût des chalets et les conditions d’accueil.

la france insoumise marché de noël séverine véziès
Publié le 28 novembre à 16h30 par Alexane
France
Politique Société

Face aux menaces russes, Emmanuel Macron va présenter un service militaire nouvelle génération

Emmanuel Macron doit présenter jeudi 27 novembre 2025 dans les Alpes un nouveau service militaire volontaire, plus long et nettement plus militarisé que le service national universel (SNU). L’objectif affiché : renforcer les capacités des armées face à la montée des menaces russes et constituer un vivier de jeunes mobilisables en cas de conflit.

armée emmanuel macron guerre guerre en Ukraine russie service militaire SNU vladimir poutine
Publié le 27 novembre à 09h23 par Alexane
Besançon
Politique Société

La maire de Besançon appelle l’État à renforcer les moyens contre les violences faites aux femmes

À la suite du féminicide récemment survenu à Besançon et d’un quadruple féminicide le même jour en France, la maire de Besançon, Anne Vignot, a adressé le 25 novembre 2025, journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, un courrier à la ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé. Elle y relaie les inquiétudes locales sur la persistance des violences malgré les dispositifs existants.

anne vignot aurore berge féminicide femme maire violence conjugale violences faites aux femmes violences sexistes et sexuelles
Publié le 25 novembre à 17h30 par Alexane
Doubs
Politique Société

Protoxyde d’azote : Laurent Croizier tire la sonnette d’alarme

Dans un communiqué du 25 novembre 2025, le député du Doubs a évoqué le "fléau de plus en plus récurrent" concernant l’usage détourné du protoxyde d’azote notamment chez les jeunes et a insisté sur la nécessité de définir un cadre législatif "strict" lors de la réunion d’un groupe parlementaire et d’élus locaux au ministère de l’Intérieur. 

député du Doubs laurent croizier protoxyde d'azote
Publié le 25 novembre à 16h43 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Politique

Commission permanente : la Région Bourgogne – Franche-Comté vote 61,2 M€ de financements

Réunis à Besançon vendredi 21 novembre 2025, les élus régionaux ont adopté 61,2 millions d’euros de financements destinés à soutenir l’économie, la transition écologique, la formation, le tourisme et l’attractivité locale. Cette enveloppe vise à "soutenir l’économie, la transition écologique, la formation et l’attractivité des territoires".

commission permanente conseil regional bourgogne franche-comté parti communiste subvention
Publié le 24 novembre à 17h00 par Alexane

