No Logo Festival 2025 : une programmation exceptionnelle pour la dernière séance aux Forges de Fraisans

Le No Logo Festival est prévu du 8 au 10 août 2025 aux Forges de Fraisans pour une 12ème et dernière séance, "là où tout a commencé il y a 12 ans". Les horaires des concerts sont désormais disponibles, de quoi rendre les festivaliers impatients à moins de deux mois de l'événement !

L'attente se fait désormais sentir pour les festivaliers. Découvrez vite les horaires, le programme camping et de nombreuses informations utiles avant de profiter de cette dernière édition qui s'annonce incroyable.

Les horaires des concerts sont disponibles ici : https://nologofestival.fr/ programmation/?view=day& timetable=1

Quelques chiffres sur le No Logo Festival 2025

Cette année, une centaine d'artistes participent au célèbre festival, dont plusieurs sont encore tenus secrets. 4 scènes seront installées, dont 2 sur le camping, qui bénéficiera d'une programmation indépendante. Environ 17 000 personnes sont attendues chaque jour, dans un lieu où "plus de 10 nationalités seront représentées : Jamaïque, France, Angleterre, Bénin, Chine, Japon, Sénégal, Italie, Mexique, Afrique du Sud..."

Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore réservé leur place, ne tardez pas : 70 % de la jauge sont déjà atteints.

Le No Logo, un festival à part

Rose Laville, chargée de communication pour le No Logo Festival, présente cet événement comme étant "le plus grand festival reggae de France, mais surtout un ovni dans le paysage culturel : 100% indépendant, sans subvention publique, sponsor, mécène, ni bénévole. Ici, chaque membre de l’équipe est payé, chaque choix est libre, et chaque édition est bâtie en lien direct avec les festivaliers. Chaque année, une grande enquête est envoyée à la communauté pour penser ensemble la suite : programmation, animations, aménagements... les festivaliers sont au cœur du projet : ici, c’est à eux de décider."

Découvrez également le camping, un véritable "festival dans le festival"

Le camping du No Logo Festival n'est pas seulement un lieu pour planter sa tente et dormir après les concerts. En tant que "prolongement de l’événement, il propose une programmation artistique à part entière avec deux scènes dédiées (le Ch’apéro et le Show’piteau), des concerts, des fanfares, des spectacles insolites, des animations en continu, des ateliers participatifs, du théâtre de rue, des afters, et de nombreuses surprises... Un lieu incontournable pour de nombreux festivaliers, propice aux rencontres, à l’imprévu, à la fête, et qui contribue à créer un véritable esprit de famille."

Infos +

Billetterie : https://nologofestival.fr/billetterie/