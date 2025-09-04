Jeudi 4 Septembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Economie

Offre d'emploi : La Compagnie des Familles recrute des Baby-sitters à Besançon !

Publié le 04/09/2025 - 06:30
Mis à jour le 03/09/2025 - 17:31

OFFRE D'EMPLOI • La Compagnie des Familles spécialisée dans la garde d'enfants à domicile recrute pour l'année scolaire 2025/2026 des baby-sitters (H/F) à Besançon (25000) et ses alentours afin de répondre aux besoins de garde de ses familles.
 

Vous recherchez un emploi à temps partiel pour l'année 2025/2026 ?
Étudiant ou non, nous avons ce qu'il vous faut !

Votre profil

  • Vous êtes responsable, autonome et aimez le contact avec les enfants
  • Vous avez de l’expérience dans la garde d’enfant
  • Vous êtes impliqué(e) dans votre travail, rigoureux(se), ponctuel(le)
  • Vous recherchez un complément de revenu

Prérequis : Être disponible au minimum 2 ou 3 soirs par semaine à partir de 16h30/17h00 et durant toute l'année scolaire.

Une expérience de garde d’enfants même familiale est appréciée

Contrat

6 à 15 heures /semaine.

Type d'emploi : Temps partiel, CDI

Salaire/ Taux horaire brut : 13€ +10% CP -

Avantages : prise en charge des frais kms lors des trajets avec les enfants et/ou abonnement transport en commun, mutuelle, comité d’Entreprise.

Horaires :

  • Du lundi au vendredi
  • Flextime
  • Travail en journée

Question(s) de présélection:

  • Êtes-vous véhiculé(e) ?

Lieu du poste : En présentiel

Candidater

La Compagnie des Familles
11 Rue Granvelle - 25000 Besançon

Retrouvez l'offre d'emploi complète et postulez sur monjob.info, votre plateforme locale de recherche d'emplois !

baby-sitting la compagnie des familles offre d'emploi offre d'emploi besançon

Publié le 4 septembre à 06h30 par Macommune.info
