Offre d’emploi : La Compagnie des Familles recrute des Baby-sitters à Besançon !

OFFRE D'EMPLOI • La Compagnie des Familles spécialisée dans la garde d'enfants à domicile recrute pour l'année scolaire 2025/2026 des baby-sitters (H/F) à Besançon (25000) et ses alentours afin de répondre aux besoins de garde de ses familles.

Vous recherchez un emploi à temps partiel pour l'année 2025/2026 ?

Étudiant ou non, nous avons ce qu'il vous faut !

Votre profil

Vous êtes responsable, autonome et aimez le contact avec les enfants

Vous avez de l’expérience dans la garde d’enfant

Vous êtes impliqué(e) dans votre travail, rigoureux(se), ponctuel(le)

Vous recherchez un complément de revenu

Prérequis : Être disponible au minimum 2 ou 3 soirs par semaine à partir de 16h30/17h00 et durant toute l'année scolaire.

Une expérience de garde d’enfants même familiale est appréciée

Contrat

6 à 15 heures /semaine.

Type d'emploi : Temps partiel, CDI

Salaire/ Taux horaire brut : 13€ +10% CP -

Avantages : prise en charge des frais kms lors des trajets avec les enfants et/ou abonnement transport en commun, mutuelle, comité d’Entreprise.

Horaires :

Du lundi au vendredi

Flextime

Travail en journée

Question(s) de présélection:

Êtes-vous véhiculé(e) ?

Lieu du poste : En présentiel

La Compagnie des Familles

11 Rue Granvelle - 25000 Besançon

