Offre d’emploi : La Compagnie des Familles recrute des Baby-sitters à Besançon !

Vous recherchez un emploi à temps partiel pour l'année 2025/2026 ?
Étudiant ou non, nous avons ce qu'il vous faut !
Votre profil
- Vous êtes responsable, autonome et aimez le contact avec les enfants
- Vous avez de l’expérience dans la garde d’enfant
- Vous êtes impliqué(e) dans votre travail, rigoureux(se), ponctuel(le)
- Vous recherchez un complément de revenu
Prérequis : Être disponible au minimum 2 ou 3 soirs par semaine à partir de 16h30/17h00 et durant toute l'année scolaire.
Une expérience de garde d’enfants même familiale est appréciée
Contrat
6 à 15 heures /semaine.
Type d'emploi : Temps partiel, CDI
Salaire/ Taux horaire brut : 13€ +10% CP -
Avantages : prise en charge des frais kms lors des trajets avec les enfants et/ou abonnement transport en commun, mutuelle, comité d’Entreprise.
Horaires :
- Du lundi au vendredi
- Flextime
- Travail en journée
Question(s) de présélection:
- Êtes-vous véhiculé(e) ?
Lieu du poste : En présentiel
Candidater
La Compagnie des Familles
11 Rue Granvelle - 25000 Besançon
