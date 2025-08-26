Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un(e) Sérigraphe en CDI !

Depuis plus de 50 ans, Mignotgraphie s’impose comme un acteur incontournable de l’impression en sérigraphie et grand format à Chemaudin, près de Besançon.

Pour renforcer son équipe, Mignotgraphie recherche un Sérigraphe (H/F) en CDI à temps

plein.

Un savoir-faire reconnu depuis 1974

Implantée depuis cinq décennies dans le Doubs, Mignotgraphie réunit aujourd’hui près de

40 collaborateurs. Dotée d’équipements performants, l’entreprise s’est forgée une expertise unique en sérigraphie, impression numérique et grand format, avec des engagements forts : qualité, durabilité et transmission de compétences.

Un métier technique et créatif

Le poste de Sérigraphe consiste à participer à la production de supports en sérigraphie.

Vos principales missions seront :

- Préparer la machine pour l’impression en sérigraphie

- Vérifier le tunnel de séchage

- Présenter un BAT conforme au modèle de référence

- Réaliser les impressions dans les délais impartis par le planning

- S’assurer du bon déroulement de l’impression

- Assurer un contrôle qualité visuelle et technique conforme à l’utilisation finale du produit

Une formation assurée en interne

Nous recherchons avant tout une personne rigoureuse, méticuleuse et réactive, capable de travailler avec précision et autonomie.

Aucune expérience en sérigraphie n’est obligatoire : nous formons en interne les candidats motivés et désireux d’apprendre ce métier technique et passionnant.

Retrouvez l'offre d'emploi complète et postulez sur monjob.info, votre plateforme locale de recherche d'emplois !