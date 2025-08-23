Samedi 23 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Sport Vie locale

Ouverture d’une nouvelle salle Challenger’s Gym à Besançon

Publié le 23/08/2025 - 18:00
Mis à jour le 23/08/2025 - 09:44

Samedi 13 septembre 2025, l’Association Challenger inaugure une nouvelle salle de sport de combats, après le succès de la salle de boxe Ray Lucas, qui a attiré près d’une centaine d’adhérents en une année. Les nouveaux locaux, situés au 8 rue Boisot à Besançon, seront accessibles au public dès le lundi 15 septembre.

© Association Challenger
© Challenger's Gym
© Challenger's Gym
© Challenger's Gym
1/4 - © Association Challenger
2/4 - © Challenger's Gym
3/4 - © Challenger's Gym
4/4 - © Challenger's Gym

Cette salle, ouverte du lundi au samedi, de 18h30 à 22h, proposera divers sports de combats : le kickboxing et la boxe thaïlandaise, "fers de lance" de l’association, mais aussi une section de grappling lutte pour le sol et de boxe anglaise, nous indique Josua Monsaco Donas, président de l’association.

Ouvrir à un public plus large

Josua Monsaco Donas explique les motivation de cette ouverture : "l’expansion est due en partie au succès de notre première année, mais on voulait aussi ouvrir à un public plus large, notamment pour les enfants, les femmes et proposer plus d’activités".

Ainsi, l’association prévoit des créneaux enfants, à raison de trois fois par semaine, et inaugure la "grande nouveauté" : le cours de cardio boxing destiné aux femmes avec une option de garderie. L’activité offre une pratique "en toute sérénité ", pendant que les enfant sont gardés par un animateur dans un "espace de jeu ludique dédié".

Avec une superficie de 260m2, la salle rue Boisot comprendra des vestiaires, des douches, un espace d’accueil, une garderie et une salle de pratique. Ce nouvel espace correspond mieux aux exigences de l’association, nous indique le président : "nous n’avions pas assez de créneaux dans la salle municipale et elle n’était pas forcément équipée pour nos besoins".

"Un challenger, c’est quelqu’un qui relève des défis"

Josua Monsaco Donas conclut : "Nous avions pour ambition d’être indépendants et créer une salle à notre image". Selon lui, les bénévoles de l’association ont joué un rôle clé dans la rénovation de la salle et la fusion des deux locaux. Il ajoute : "un challenger, c’est quelqu’un qui relève des défis (…) on espère que le résultat sera à la hauteur !"

Infos +

Pour plus d’informations sur les "packs" proposés, rendez-vous sur les réseaux sociaux de l’association : Instagram et Facebook.

Contacter Challenger’s Gym :

  • Par mail : challengersgym25@gmail.com
  • Via leur site internet : challengers-gym.fr
  • Par téléphone : 06 65 03 13 36

Challenger's gym ouverture sports de combat

Publié le 23 aout à 18h00 par Salomé F. • Membre
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Sport

Besançon
Sport Vie locale

Ouverture d’une nouvelle salle Challenger’s Gym à Besançon

Samedi 13 septembre 2025, l’Association Challenger inaugure une nouvelle salle de sport de combats, après le succès de la salle de boxe Ray Lucas, qui a attiré près d’une centaine d’adhérents en une année. Les nouveaux locaux, situés au 8 rue Boisot à Besançon, seront accessibles au public dès le lundi 15 septembre.

Challenger's gym ouverture sports de combat
Publié le 23 aout à 18h00 par Salomé F. • Membre
Besançon
Sport

Le BesAC poursuit sa préparation en se rendant à Prissé-Macon (N2)

Le BesAC poursuit sa préparation à la prochaine saison de N1. Alors qu’il devait initialement disputer un match à Saint-Vit contre la JDA Espoirs ce vendredi, ce dernier a été annulé en raison d’un forfait adverse. C’est donc finalement à Prissé-Macon que se rendront les Bisontins ce vendredi 22 août 2025 pour disputer leur troisième match de préparation. 

basket-ball besAC préparation estivale
Publié le 22 aout à 10h39 par Macommune.info

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Que faire autour de Métabief le temps d'un week-end ?
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Curieux bisontins, touristes aventuriers ? Le territoire n'a pas fini de vous étonner...
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Au cœur d’un stage des cadets de la gendarmerie à Besançon
Infos Pratiques

Où et quand sont les marchés de producteurs à Besançon et dans le Grand Besançon ?
Jeu-concours

Jeu-concours Haute Foire de Pontarlier : découvrez les résultats

Insolite - Un nid de martin pécheur observé à Besançon

Sondage

 20.46
couvert
le 23/08 à 18h00
Vent
1.53 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
55 %
 