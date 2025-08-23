Ouverture d’une nouvelle salle Challenger’s Gym à Besançon

Samedi 13 septembre 2025, l’Association Challenger inaugure une nouvelle salle de sport de combats, après le succès de la salle de boxe Ray Lucas, qui a attiré près d’une centaine d’adhérents en une année. Les nouveaux locaux, situés au 8 rue Boisot à Besançon, seront accessibles au public dès le lundi 15 septembre.

Cette salle, ouverte du lundi au samedi, de 18h30 à 22h, proposera divers sports de combats : le kickboxing et la boxe thaïlandaise, "fers de lance" de l’association, mais aussi une section de grappling lutte pour le sol et de boxe anglaise, nous indique Josua Monsaco Donas, président de l’association.

Ouvrir à un public plus large

Josua Monsaco Donas explique les motivation de cette ouverture : "l’expansion est due en partie au succès de notre première année, mais on voulait aussi ouvrir à un public plus large, notamment pour les enfants, les femmes et proposer plus d’activités".

Ainsi, l’association prévoit des créneaux enfants, à raison de trois fois par semaine, et inaugure la "grande nouveauté" : le cours de cardio boxing destiné aux femmes avec une option de garderie. L’activité offre une pratique "en toute sérénité ", pendant que les enfant sont gardés par un animateur dans un "espace de jeu ludique dédié".

Avec une superficie de 260m2, la salle rue Boisot comprendra des vestiaires, des douches, un espace d’accueil, une garderie et une salle de pratique. Ce nouvel espace correspond mieux aux exigences de l’association, nous indique le président : "nous n’avions pas assez de créneaux dans la salle municipale et elle n’était pas forcément équipée pour nos besoins".

"Un challenger, c’est quelqu’un qui relève des défis"

Josua Monsaco Donas conclut : "Nous avions pour ambition d’être indépendants et créer une salle à notre image". Selon lui, les bénévoles de l’association ont joué un rôle clé dans la rénovation de la salle et la fusion des deux locaux. Il ajoute : "un challenger, c’est quelqu’un qui relève des défis (…) on espère que le résultat sera à la hauteur !"

Infos +

Pour plus d’informations sur les "packs" proposés, rendez-vous sur les réseaux sociaux de l’association : Instagram et Facebook.

Contacter Challenger’s Gym :