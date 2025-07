“Place des Bisontins”, une permanence politique inaugurée par Ludovic Fagaut

Face à la question que beaucoup se posent sur une officialisation ou non de la candidature à droite du chef de file de l’opposition, ce dernier répond clairement que "le moment viendra de s’exprimer" : "Avec Besançon Maintenant, nous sommes dans une dynamique du respect de notre mandat et de mettre des outils pour être encore plus en proximité des Bisontines et Bisontins", a déclaré Ludovic Fagaut, à l’issue de la conférence de presse. Pas d’indication non plus sur une alliance ou non avec Laurent Croizier, chef de file Modem ou encore Eric Delabrousse, chef de file Horizons.

Un local complété d‘un site internet et d’un questionnaire

Si la permanence sera accessible à toutes et tous du lundi au samedi de 14h00 à 19h00 (fermeture en août), le groupe a voulu lancer en parallèle son site internet "besancon-maintenant.fr" afin d’y exposer ses propositions concernant la ville et ses habitants.

On retrouvera également un questionnaire que Ludovic Fagaut veut "représentatif", avec des "questions ouvertes" et dont la synthèse pourra être rendue "d’ici la fin du mois de septembre".

Des réunions publiques, un local… Qui paie ?

C’est un des points sur lequel le chef de file a voulu être clair. "C’est l’association Besançon Maintenant, notre groupe politique, qui paie le loyer de la permanence ainsi que les locaux réservés lors des réunions publiques", indique-t-il en précisant avoir personnellement payé certaines salles.

"Quand madame Vignot fait une réunion dans le cadre de son mandat, c’est normal qu’elle ne paye pas. Mais nos réunions publiques, nous les faisons également dans le cadre de notre mandat, mais nous, on les paie… Je pose donc la question", souligne L. Fagaut qui demande également une "équité" à la maire de Besançon à propos du bilan envoyé par cette dernière à un fichier composé de nombreuses adresses mails. "Nous voulons également leur adresser notre bilan", conclut-il.