Plus de 3.000€ découverts dans l’appartement d’un dealer à Besançon

Publié le 26/09/2025 - 15:20
Mis à jour le 26/09/2025 - 11:50

Les policiers ont interpellé un homme de 22 ans dans l’après-midi du 23 septembre 2025 pour trafic de stupéfiants alors qu’il circulait à trottinette sur un trottoir du Boulevard Churchill à Besançon.

© Élodie R.
© Élodie R.

L’individu a été repéré vers 17h30 par une patrouille de la brigade anti-criminalité alors qu’il circulait à vive allure sur un trottoir à trottinette électrique. Pris en filature par les policiers, l’individu a soudainement ralenti pour consulter son téléphone portable. C’est à ce moment que les fonctionnaires ont voulu procéder à son contrôle, mais en les voyant, l’individu a soudainement pris la fuite. 

Rattrapé immédiatement, le mis en cause âgé de 22 ans a été interpellé. Les policiers ont trouvé sur lui un pochon de cocaïne et à l’intérieur de sa sacoche un couteau à cran d’arrêt. Son téléphone portable indiquait également un itinéraire en cours menant route de Gray. 

Le policier endosse le rôle de dealer

Un policier a alors pris la trottinette pour se diriger à l’adresse indiquée. Une femme attendait et s’est présentée à lui en demandant si c’était bien pour sa livraison de cocaïne. Le policier s’est alors identifié et elle a reconnu avoir commandé 1,73 gramme de cocaïne via une messagerie.

Une perquisition a été effectuée au domicile du suspect et a mené à la découverte de 3.430 euros et de matériel de conditionnement. 

Durant son audition, le mis en cause a reconnu que lors de son interpellation, il livrait des stupéfiants afin de "rendre un service". Il a également expliqué que le couteau trouvé en sa possession, lui servait à se défendre. 

À l’issue de sa garde à vue dans la matinée du 25 septembre 2025, le jeune homme a été déféré et condamné à 18 mois avec mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Besançon. Il a également écopé d’une interdiction de paraître à Besançon pendant deux ans.

Publié le 26 septembre à 15h20 par Elodie Retrouvey
