Pontarlier : l'ancien supermarché avenue de l’Armée de l’Est va être démoli

Cette opération se déroulera en deux phases distinctes :

Phase 1, du 08 au 19 décembre 2025 : l’entreprise procèdera au désamiantage et au curage du ba?timent ;

Phase 2, du 12 janvier au 21 février 2026 : l’entreprise procèdera à la démolition de la superstructure et de l’infrastructure du bâtiment.

Impact sur la circulation et le stationnement

"Ces travaux se feront sans gêne à la circulation", assure la Dreal BFC. Pour assurer la sécurité, la zone de chantier qui inclut le bâtiment et le parking côté RN57 sera clôturée et interdite d’accès 15 jours avant le début des travaux. Le parking supérieur de l’ancien supermarché restera ouvert durant les travaux.