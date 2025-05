Rugby : les Bisonquinze remportent le bouclier régional UFAR Est

Le club vétéran de Besançon, les Bisonquinze, s’inscrit dans la grande famille du rugby à plaquer. Fidèles à l’esprit de l’UFAR, ces passionnés de plus de 35 ans perpétuent les valeurs du jeu : convivialité, respect et amour du ballon ovale. Loin de la pression des championnats classiques, les tournois UFAR privilégient un rugby adapté (mêlées simulées, plaquages maîtrisés) et une ambiance fraternelle.

Ce samedi, les Bisons se sont rendus à Saint-Apollinaire pour défendre leur titre régional, remporté l’an passé à Genlis et l’année précédente à Dole. L'équipe s'était donnée pour mission de conserver le prestigieux bouclier UFAR Est, qui récompense non seulement la performance sportive, mais aussi le fair-play, la mise à disposition d'arbitres et l’animation.

Un parcours sans faute

Les vétérans bisontins ont entamé le tournoi par un match nul (1 essai partout) contre l’équipe locale, les Saint Apo Gentlemen Rugby - Olds Black Nuits-Saint-Georges. Mais ils ont ensuite enchaîné avec trois victoires solides : 1 essai à 0 face à l'entente Pontarlier-Lons-le-Saunier,

2 essais à 0 contre Genlis-Saint-Avold, et enfin 1 essai à 0 face à Les Hauts de Bienne-JdoChacha de Dijon.

Grâce à ce parcours sans défaite, les Bisons ont su brillamment conserver leur bouclier. Une performance qui vient saluer l’engagement et la cohésion d’un groupe uni par le plaisir de se retrouver chaque jeudi soir sur la pelouse de Montrapon.

Prochaine étape, le tournoi national à Villefranche-sur-Saône, le samedi 7 juin 2025. Les Bisons remettront ensuite leur bouclier régional en jeu à domicile, à Besançon, le 18 avril 2026.