Saint-Vit : un groupe d’habitants invite à repenser collectivement l’avenir de la commune

La majorité régionale de Bourgogne-Franche-Comté, rejointe par des centaines de citoyennes et citoyens, d’élu(e)s et de personnalités du territoire, signe une tribune pour alerter, dénoncer, et surtout appeler à l’action. Ce texte, intitulé "Plus jamais ça ? Vraiment ?", est un cri d’alerte contre l’inaction et une exigence de justice et de dignité pour le peuple palestinien.