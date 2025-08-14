Sports : le GBDH dévoile son calendrier officiel pour la saison 2025/2026

Cette nouvelle saison de compétition débutera avec un match à domicile : les Bisontins affronteront les joueurs du club de Limoges le mardi 2 septembre 2025. La saison se clôturera le 7 mai 2026, date à laquelle le club bisontin jouera contre celui de Sarrebourg lors d'un match à l'extérieur.
Le calendrier complet de la saison 2025/2026
Septembre 2025
- GBDH - Limoges, mardi 2 septembre 2025 ;
- Cherbourg - GBDH, vendredi 5 septembre 2025 ;
- GBDH - Pontault-Combault, vendredi 12 septembre 2025 ;
- GBDH - Angers, vendredi 19 septembre 2025 ;
- Pau Billère - GBDH, vendredi 26 septembre 2025.
Octobre 2025
- GBDH - Créteil, vendredi 3 octobre 2025 ;
- Saran - GBDH, vendredi 10 octobre 2025 ;
- GBDH - Cournon, vendredi 17 octobre 2025 ;
- GBDH - Massy, vendredi 24 octobre 2025.
Novembre 2025
- Valence - GBDH, vendredi 7 novembre 2025 ;
- GBDH - Ivry, vendredi 14 novembre 2025 ;
- Frontignan - GBDH, vendredi 21 novembre 2025 ;
- GBDH - Sarrebourg, vendredi 28 novembre 2025.
Décembre 2025
- Saintes - GBDH, vendredi 5 décembre 2025 ;
- GBDH - Caen, vendredi 12 décembre 2025 ;
- Club 16* - GBDH, vendredi 19 décembre 2025.
* : club en attente de validation
Février 2026
- GBDH - Pau Billère, vendredi 6 février 2026 ;
- Caen - GBDH, vendredi 13 février 2026 ;
- GBDH - Saran, vendredi 20 février 2026 ;
- Massy - GBDH, vendredi 27 février 2026.
Mars 2026
- GBDH - Club 16**, mardi 3 mars 2026 ;
- Créteil - GBDH, vendredi 6 mars 2026 ;
- Angers - GBDH, vendredi 13 mars 2026 ;
- GBDH - Saintes, vendredi 27 mars 2026.
** : club en attente de validation
Avril 2026
- Pontault-Combault - GBDH, vendredi 3 avril 2026 ;
- GBDH - Valence, vendredi 10 avril 2026 ;
- Ivry - GBDH, mardi 14 avril 2026 ;
- GBDH - Cherbourg, vendredi 17 avril 2026 ;
- Cournon - GBDH, vendredi 24 avril 2026.
Mai 2026
- GBDH - Frontignan, vendredi 1er mai 2026 ;
- Sarrebourg - GBDH, jeudi 7 mai 2026.