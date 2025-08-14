Jeudi 14 Août 2025
Besançon
Sport

Sports : le GBDH dévoile son calendrier officiel pour la saison 2025/2026

Publié le 14/08/2025 - 15:32
Mis à jour le 14/08/2025 - 15:32

Après sept semaines de préparation et à l’approche de la reprise de la compétition, le Grand Besançon Doubs Handball (GBDH) dévoile son calendrier officiel pour la saison 2025/2026. Un premier match à domicile est prévu pour le 2 septembre 2025...

© Facebook GBDH / Joel Lihoreau
© Facebook GBDH / Joel Lihoreau

Cette nouvelle saison de compétition débutera avec un match à domicile : les Bisontins affronteront les joueurs du club de Limoges le mardi 2 septembre 2025. La saison se clôturera le 7 mai 2026, date à laquelle le club bisontin jouera contre celui de Sarrebourg lors d'un match à l'extérieur.

Le calendrier complet de la saison 2025/2026

Septembre 2025

  • GBDH - Limoges, mardi 2 septembre 2025 ;
  • Cherbourg - GBDH, vendredi 5 septembre 2025 ;
  • GBDH - Pontault-Combault, vendredi 12 septembre 2025 ;
  • GBDH - Angers, vendredi 19 septembre 2025 ;
  • Pau Billère - GBDH, vendredi 26 septembre 2025.

Octobre 2025

  • GBDH - Créteil, vendredi 3 octobre 2025 ;
  • Saran - GBDH, vendredi 10 octobre 2025 ;
  • GBDH - Cournon, vendredi 17 octobre 2025 ;
  • GBDH - Massy, vendredi 24 octobre 2025.

Novembre 2025

  • Valence - GBDH, vendredi 7 novembre 2025 ;
  • GBDH - Ivry, vendredi 14 novembre 2025 ;
  • Frontignan - GBDH, vendredi 21 novembre 2025 ;
  • GBDH - Sarrebourg, vendredi 28 novembre 2025.

Décembre 2025

  • Saintes - GBDH, vendredi 5 décembre 2025 ;
  • GBDH - Caen, vendredi 12 décembre 2025 ;
  • Club 16* - GBDH, vendredi 19 décembre 2025.

*  : club en attente de validation

Février 2026

  • GBDH - Pau Billère, vendredi 6 février 2026 ;
  • Caen - GBDH, vendredi 13 février 2026 ;
  • GBDH - Saran, vendredi 20 février 2026 ;
  • Massy - GBDH, vendredi 27 février 2026.

Mars 2026

  • GBDH - Club 16**, mardi 3 mars 2026 ;
  • Créteil - GBDH, vendredi 6 mars 2026 ;
  • Angers - GBDH, vendredi 13 mars 2026 ;
  • GBDH - Saintes, vendredi 27 mars 2026.

**  : club en attente de validation

Avril 2026

  • Pontault-Combault - GBDH, vendredi 3 avril 2026 ;
  • GBDH - Valence, vendredi 10 avril 2026 ;
  • Ivry - GBDH, mardi 14 avril 2026 ;
  • GBDH - Cherbourg, vendredi 17 avril 2026 ;
  • Cournon - GBDH, vendredi 24 avril 2026.

Mai 2026

  • GBDH - Frontignan, vendredi 1er mai 2026 ;
  • Sarrebourg - GBDH, jeudi 7 mai 2026.

Publié le 14 aout à 15h32
