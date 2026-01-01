Suisse : une explosion fait plusieurs morts dans la station de ski de Crans-Montana

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Une explosion survenue dans un bar dans la nuit de nouvel an a fait plusieurs morts et blessés à Crans-Montana, une station de ski du canton de Valais, en Suisse, a annoncé jeudi 1er jnavier 2026 la police.

"Il y a eu une explosion d'origine inconnue", a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police cantonale, Gaëtan Lathion. "Il y a plusieurs blessés et plusieurs morts", a-t-il ajouté.

La déflagration s'est produite vers 01H30 (00H30 GMT) dans un bar appelé Le Constellation, très fréquenté par les touristes, à un moment où des fêtards célébraient la nouvelle année.

Des images publiées par des médias suisses montrent un bâtiment en flammes et des services de secours à proximité. "L'intervention est toujours en cours", a souligné le porte-parole.

(Source AFP)