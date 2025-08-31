Trois blessés dans un accident à Autechaux

Les secours ont été appelés vers 19h00 pour se rendre sur la RD50 à hauteur de Autechaux.

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour un accident de la circulation avec forte cinétique impliquant deux véhicules. Au total, trois personnes ont été blessées.

Dans le premier véhicule une femme de 40 ans a été gravement blessée et a dû être désincarcérée. Elle était accompagnée de sa fille de 14 ans, qui a été légèrement blessée. Le deuxième véhicule était conduit par un homme de 23 ans. Ce dernier a été légèrement blessé.

Toutes les victimes ont été transportées au CHU de Besançon. La gendarmerie ainsi que la DRI, direction de routes et infrastructures, étaient se sont rendus sur place.