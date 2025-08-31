Dimanche 31 Août 2025
Alerte Témoin
Autechaux
Faits Divers

Trois blessés dans un accident à Autechaux

Publié le 31/08/2025 - 08:55
Mis à jour le 31/08/2025 - 09:25

Les secours ont été appelés vers 19h00 pour se rendre sur la RD50 à hauteur de Autechaux.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour un accident de la circulation avec forte cinétique impliquant deux véhicules. Au total, trois personnes ont été blessées.

Dans le premier véhicule une femme de 40 ans a été gravement blessée et a dû être désincarcérée. Elle était accompagnée de sa fille de 14 ans, qui a été légèrement blessée. Le deuxième véhicule était conduit par un homme de 23 ans. Ce dernier a été légèrement blessé.

Toutes les victimes ont été transportées au CHU de Besançon. La gendarmerie ainsi que la DRI, direction de routes et infrastructures, étaient se sont rendus sur place.

accident sapeur-pompier

Publié le 31 aout à 08h55 par Hélène L.
Faits Divers

