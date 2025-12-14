Trois lances à incendie déployées pour contrer un incendie à Sancey

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Un incendie s’est déclaré dans un appartement situé dans un bâtiment comprenant deux logements. Ce dernier présentait un fort risque de propagation à deux habitations mitoyennes.

L’intervention rapide des sapeurs-pompiers, mobilisant trois lances dont une déployée depuis la grande échelle, a permis de contenir le sinistre et d’éviter toute propagation aux logements voisins.

Deux logements ont été impactés, l’un par les flammes et l’autre par les fumées. Aucun blessé n’est à déplorer. Le relogement des occupants a été pris en charge conjointement par la mairie et les familles.

Enedis, la gendarmerie nationale ainsi que le maire de la commune se sont rendus sur place. L’intervention des secours était toujours en cours à 17h00.