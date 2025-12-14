Dimanche 14 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Sancey
Faits Divers

Trois lances à incendie déployées pour contrer un incendie à Sancey

Publié le 14/12/2025 - 18:04
Mis à jour le 14/12/2025 - 18:05

Un incendie s’est déclaré dans un appartement situé dans un bâtiment comprenant deux logements. Ce dernier présentait un fort risque de propagation à deux habitations mitoyennes.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

L’intervention rapide des sapeurs-pompiers, mobilisant trois lances dont une déployée depuis la grande échelle, a permis de contenir le sinistre et d’éviter toute propagation aux logements voisins.

Deux logements ont été impactés, l’un par les flammes et l’autre par les fumées. Aucun blessé n’est à déplorer. Le relogement des occupants a été pris en charge conjointement par la mairie et les familles.

Enedis, la gendarmerie nationale ainsi que le maire de la commune se sont rendus sur place. L’intervention des secours était toujours en cours à 17h00.

pompier

Publié le 14 décembre à 18h04 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Besançon
Faits Divers

Travaux d’intérêt général non exécutés : un jeune homme interpellé à Besançon

Le 10 décembre 2025, vers 17 heures, un équipage de la Brigade anticriminalité en patrouille a procédé à l’interpellation d’un individu recherché par l’autorité judiciaire. Les policiers ont croisé l’homme rue d’Anvers, à Besançon, et ont immédiatement reconnu qu’il faisait l’objet d’un signalement.

police tig travaux d'interet general
Publié le 12 décembre à 14h00 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : des coffrets festifs de la biscuiterie Mistral
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : une cible électronique de chez Decathlon
Shopping de Noel

Shopping de Noël : un coffret Grands Crus de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre lampe nomade chez Artémis à Besançon

Shopping de Noël : des moment de bien-être grâce aux bons cadeaux de L’Institut

Sondage

 3.46
ciel dégagé
le 14/12 à 18h00
Vent
0.91 m/s
Pression
1024 hPa
Humidité
93 %
 