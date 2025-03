Un dealer et un "rabatteur" incarcérés pour trafic de stupéfiants

Une surveillance a permis aux policiers d’identifier un "rabatteur" qui orientait les clients vers un point de deal de la rue Hector Berlioz. Un second individu a été également repéré comme étant cette fois le vendeur.

Après avoir constaté une transaction avec un acheteur, les agents de police ont interpellé les trois individus. Le vendeur a été trouvé en possession de 150 euros en espèces. À proximité, dissimulé dans le creux d’un parpaing, un sachet contenant 35 grammes de résine de cannabis et 4 grammes de cocaïne ont été découvert.

L’acheteur, un homme de 48 ans, a été auditionné librement et a reconnu les faits. Il a été verbalisé et laissé libre. Le vendeur âgé de 29 ans et le rabatteur âgé de 16 ans ont été placés en garde à vue.

Les perquisitions effectuées ont permis de découvrir une balance, des sachets vides ayant contenu des stupéfiants, ainsi qu’une console de jeux neuve, saisie au domicile du mineur.

Lors de son audition, le mineur a reconnu consommer des stupéfiants, tout en niant son implication dans le trafic. Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Besançon dans l’attente de son procès qui aura lieu mi-avril. Le majeur, quant à lui, a déclaré être simplement présent pour acheter sa propre consommation et a nié toute activité de vente. Il a lui aussi été conduit à la maison d’arrêt en attendant la décision de justice.