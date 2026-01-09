Un homme décède dans l’incendie d’une maison à Présentevillers

À l’arrivée des secours, l’ensemble de l’habitation était totalement embrasé. À l’intérieur du logement, un homme âgé de 63 ans a été découvert. Il a été déclaré décédé par un médecin.
Quatre lances ont été engagées pour maîtriser le sinistre. Les opérations d’extinction ont été suivies par d’importantes phases de déblai, destinées à sécuriser les lieux et à rechercher d’éventuels foyers résiduels.
Le maire de la commune ainsi que les services de la gendarmerie nationale étaient présents sur place.