Un homme décède dans l’incendie d’une maison à Présentevillers

Un incendie d’habitation s’est déclaré vendredi 9 janvier 2026 vers 11h00 à Présentevillers, dans le Doubs. Les sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours du Doubs sont intervenus pour un feu touchant une maison de type R+1 d’environ 100 m².

À l’arrivée des secours, l’ensemble de l’habitation était totalement embrasé. À l’intérieur du logement, un homme âgé de 63 ans a été découvert. Il a été déclaré décédé par un médecin.

Quatre lances ont été engagées pour maîtriser le sinistre. Les opérations d’extinction ont été suivies par d’importantes phases de déblai, destinées à sécuriser les lieux et à rechercher d’éventuels foyers résiduels.

Le maire de la commune ainsi que les services de la gendarmerie nationale étaient présents sur place.