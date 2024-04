Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus vers 21h pour une personne menaçant de se défenestrer du 4ème étage d’un immeuble de la rue Henri Weil à Besançon.

À l’arrivée des secours, l’homme était sur son balcon et tenait des propos incohérents. Par la suite, il est monté sur le toit de l’immeuble et a fait une chute d’environ 5 mètres et s’est réceptionné sur un balcon.

Catégorisé blessé grave par une équipe SMUR sur les lieux, il a été transporté médicalisé sur le CHU de Besançon.