Un livreur de drogue à trottinette interpellé aux Chaprais

Dans la nuit du 24 septembre 2025, un équipage de police a interpellé un jeune homme de 19 ans pour trafic de stupéfiants dans le quartier des Chaprais à Besançon.

En patrouille dans le secteur, un équipage de la brigade anti-criminalité a repéré un individu remontant les voies du tramway à vive allure sur sa trottinette électrique tous feux éteints.

Les policiers ont procédé au contrôle de l’individu qui a été trouvé en possession de 14 g de résine de cannabis, 4,7 g de cocaïne et de 500 €.

Âgé de 19 ans, le jeune homme a été interpellé et placé en garde à vue. Lors de son audition, il a reconnu vendre des stupéfiants afin de financer sa consommation personnelle. Il a été remis en liberté après avoir reçu une convocation judiciaire pour le mois de mars 2026.