Un titre de champion de France et des médailles pour les boxeurs de la Sauvegarde Besançon

La délégation vétérans du Besançon Université club était présente aux championnats de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon et Lons-le-Saunier les 15 et 16 février 2025. Arrivés avec beaucoup d’ambition les épéistes et sabreurs bisontins n’ont pas manqué leurs rendez-vous.