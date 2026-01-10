Voitures dans le talus, accidents, blessés… Plusieurs interventions des sapeurs-pompiers dans le Doubs

Les conditions météorologiques difficiles liées à la neige ont entraîné plusieurs accidents de la circulation dans le Doubs ce samedi 10 janvier 2026, alors que le département est placé en vigilance orange neige-verglas. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à de nombreuses reprises sur le réseau routier pour porter secours aux automobilistes impliqués.

La première intervention a eu lieu à 07h11, à La Sommette, sur la D32. Un véhicule léger, seul en cause, a été retrouvé dans le bas-côté sur une chaussée fortement enneigée. Une femme de 22 ans a été prise en charge par les secours et transportée au Centre hospitalier Minjoz pour des examens complémentaires. La gendarmerie était présente sur les lieux.

À 08h30, à Labergement-Saint-Marie, rue de l’Abbaye, un autre véhicule léger s’est retrouvé sur le toit dans le bas-côté. Cinq personnes étaient impliquées dans l’accident. Après bilan des secours, aucun transport vers un établissement hospitalier n’a été nécessaire. La gendarmerie est également intervenue.

À 10h20, les sapeurs-pompiers ont été appelés à Baume-les-Dames, sur la D50 en direction d’Autechaux, pour un accident impliquant une voiture sans permis retrouvée sur le toit. La conductrice, une femme de 21 ans, légèrement blessée, a été transportée au Centre hospitalier Minjoz après évaluation par l’équipe de secours et un infirmier.

Treize minutes plus tard, à 10h33, à Isle-sur-le-Doubs, en Grande Rue, un véhicule a terminé sa course dans le talus. Aucune personne n’a été blessée et l’accident n’a pas perturbé la circulation. La gendarmerie était sur place.

Enfin, à 15h00, sur la N83 à Larnod, un véhicule léger a heurté une paroi rocheuse après avoir perdu son adhérence. La conductrice, âgée de 43 ans, a été légèrement blessée et transportée au Centre hospitalier Minjoz pour des soins. La gendarmerie et la Direction interdépartementale des routes (DIR) sont intervenues pour sécuriser et réguler la circulation. Aucun autre blessé n’a été signalé.