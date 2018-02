J'ai testé pour vous la cryothérapie !

Ce vendredi à 9h00, je suis allée faire une séance de cryothérapie. Je vous l'avoue, c'est la première fois que je prends ce genre de rendez-vous… Trois minutes à -130°C, vous y croyez ? Je ne pensais pas pouvoir tenir. Nous connaissons les -20°C dans le Haut-Doubs, mais quand même. Quand je suis arrivée je n'étais pas sereine.



Heureusement qu'il y avait Cédric Ivanes, le gérant de l'institut. Il me rassure, m' explique le fonctionnement étape par étape. J'ai remplis une fiche d'information médicale à mon arrivée afin de prévenir tout risque.

La prise de rendez-vous

Lors de ma prise de rendez-vous, Cédric précise qu'il ne faut pas faire d'activité sportive 30 minutes avant, ne pas s'épiler le jour de la séance, enlever tout bijou métallique afin qu'il ne gèle pas sur la peau, etc.



Comme pour un soin ou un massage, j"enleve mes vêtements pour rester en sous-vêtements ou maillot de bain. Un peignoir est fourni avec des gants et chaussette polaires.

Premier pas dans la machine

Cédric met en marche la machine. L'azote commence à se diffuser en haut du tube puis la porte s'ouvre. Il fait frais, mais c'est supportable comme si vous ouvriez un congélateur, comme une bouffée d'air frais. J'entre et je passe mon peignoir par-dessus la cabine. Je suis immergée jusqu'aux épaules. Les trois minutes commencent.

Le moment fatidique

Au début, c'est très frais comme si vous étiez sorti sans veste dehors. Cédric me parle et me rassure. Il reste à côté de moi, occupe mon esprit en m'expliquant les bienfaits de la cryothérapie. Il demande si je me sens bien. Au bout d'une minute, mes mollets sont engourdis, mais je n'ai pas cette sensation au torse. C'est normal d'après Cédric : "la circulation sanguine s'active", précise-t-il.



Finalement, les trois minutes passent assez vite. La machine se coupe et Cédric me tend le peignoir. Mes jambes étaient en coton, je suis sortie lentement avec la sensation de m'être réveillée après une nuit de sommeil.

"Les effets arrivent 30 minutes à une heure après la séance", précise le gérant. "Il est recommandé de venir deux fois par semaine pendant un mois ou deux fois par jour pendant une semaine pour réellement voir une perte de poids. Par contre, pour des courbatures, elles peuvent passer après une séance".

Après la séance...

Paradoxalement, j'étais euphorique et en même temps un peu endormie. Après avoir raconté les sensations éprouvées lors de la séance, j'ai eu petit coup de fatigue. D'ailleurs, Cédric recommande la cryothérapie pour les personnes qui ont des difficultés à dormir. Je ne vous cache pas que j'ai dû faire une sieste entre midi et deux heures.



Pour mes courbatures, les douleurs ont été diminuées une heure après la séance.

Alors, allez-vous tenter ?

