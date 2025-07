Tabac, travail, chômage, transports Ginko… Ce qui change au 1er juillet 2025

De nouveaux espaces sans tabac

Dans une logique de prévention et de protection de la jeunesse, de nouveaux espaces sans tabac seront instaurés dès le 1er juillet. Il sera désormais interdit de fumer dans les parcs, sur les plages, aux abords des écoles, des bibliothèques, des installations sportives, ainsi qu’aux abribus. L’objectif affiché est d’aller vers une génération sans tabac.

Gratuité des transports Ginko partielle

À compter du 1er juillet 2025, le réseau de transports Ginko devient partiellement gratuit à Besançon et dans l'agglomération. Grand Besançon Métropole a décidé de rendre les transports accessibles sans frais pour les jeunes de 4 à 14 ans, ainsi que pour tous les usagers les samedis.

Toutes les infos sur www.macommune.info/gratuite-des-transports-a-besancon

Adaptation du travail aux fortes chaleurs

Afin de mieux protéger les salariés exposés à des conditions météorologiques extrêmes, de nouvelles obligations s’imposent aux employeurs. En cas de fortes chaleurs, ceux-ci devront mettre en place plusieurs mesures : aménagement des horaires, pauses plus fréquentes, suspension des tâches pénibles durant les heures les plus chaudes, mise à disposition de postes protégés du soleil, et fourniture d’au moins trois litres d’eau par personne et par jour en l’absence d’eau courante.

Réforme du financement de l’apprentissage

Le financement de l’apprentissage est modifié. À partir du 1er juillet, une participation forfaitaire de 750 euros sera exigée pour chaque contrat d’apprentissage à partir du niveau bac+3. Par ailleurs, les frais de formation seront désormais calculés au prorata des jours de formation effectués.

Suspension temporaire de MaPrimeRénov’ "rénovation d’ampleur"

Depuis le 23 juin 2025, le guichet MaPrimeRénov’ pour les rénovations d’ampleur est temporairement suspendu. Cette décision ne concerne ni les rénovations des copropriétés (MaPrimeRénov’ Copropriété), ni les travaux individuels dits "monogestes". La reprise de ce service est attendue courant septembre.

Évolution de l’éco-prêt à taux zéro

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) connaît également des modifications. À partir du 1er juillet, ses critères techniques sont harmonisés avec ceux de MaPrimeRénov’ et du taux de TVA réduit, dans un souci de simplification des démarches. Par ailleurs, pour accéder à l’éco-PTZ "rénovation globale", la réalisation préalable d’un audit énergétique est désormais obligatoire. Celui-ci devra démontrer que les travaux envisagés permettront un gain d’au moins deux classes sur le diagnostic de performance énergétique (DPE).

Réévaluation du versement mobilité

Le taux du versement mobilité, qui finance les transports publics locaux, est réévalué à compter du 1er juillet. Ce taux varie selon les territoires et les mises à jour seront appliquées en conséquence.

Nouveau formulaire pour les arrêts de travail

Un formulaire papier sécurisé devient obligatoire pour les avis d’arrêt de travail à partir du 1er juillet. Les anciens formats seront rejetés. Cette mesure vise à lutter contre la fraude. Les employeurs sont invités à se familiariser avec les nouvelles procédures encadrant les arrêts maladie.

Renforcement de la sécurité sur impots.gouv.fr

Depuis le 25 juin, l’accès à l’espace personnel sur impots.gouv.fr est soumis à une double authentification. Outre le mot de passe, un code de sécurité est désormais envoyé par courriel à l’adresse connue de l’administration fiscale. Cette mesure vise à renforcer la protection des données personnelles et fiscales.

Revalorisation des allocations chômage

Enfin, les allocations d’assurance chômage sont revalorisées de 0,5 % à partir du 1er juillet. Le montant minimal quotidien passe de 31,97 à 32,13 euros. Cette mesure concerne plus de deux millions de bénéficiaires.