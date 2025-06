La Villa/Frac-Collection, une nouvelle porte vers l’art contemporain à Arc-lès-Gray

Créé il y a plus de 40 ans, le Frac Franche-Comté enrichit et diffuse une collection de près de 900 œuvres centrée sur la notion de temps. Avec cette nouvelle antenne, l’institution franchit une étape cruciale dans sa politique de proximité. ”Après plus de 40 ans d’existence, [le Frac] est conscient qu’il doit se réinventer s’il veut d’une part poursuivre ses missions […] et d’autre part répondre aux enjeux sociétaux, politiques et écologiques d’aujourd’hui”, affirme sa directrice, Sylvie Zavatta.

La Villa, nichée dans l’ancienne demeure Lamugnière à Arc-lès-Gray, devient ainsi un relais pérenne pour ”irriguer [la région] de façon équilibrée tout en privilégiant les territoires les moins touchés par l’art contemporain”.

Une programmation complète, pour tous les publics

La Villa / Frac-Collection proposera une exposition renouvelée tous les deux ans, des ateliers pédagogiques, un espace enfants, des visites guidées, des conférences et des rencontres avec des artistes. Grâce au partenariat avec l’association ArtKaravane, le public bénéficiera aussi du Musée numérique, une interface interactive permettant de découvrir plus de 22 000 œuvres issues des plus grandes institutions culturelles françaises et internationales.

Sylvie Zavatta insiste sur la portée sociale du projet : ”Ces antennes permettront […] de remédier au sentiment d’abandon de ceux qui vivent dans les zones blanches de la culture.”

La Villa Lamugnière, construite à la fin du XIXe siècle et restaurée par la commune depuis 1985, devient ainsi un espace de dialogue entre patrimoine et création contemporaine. Le jardin, classé depuis 1993, pourrait à l’avenir accueillir des œuvres, prolongeant l’expérience artistique en plein air.

Des œuvres fortes pour une première exposition

La sélection d’œuvres reflète l’ADN du Frac : transdisciplinaire et sensible aux enjeux du temps. On y retrouve notamment Les Assoiffés de Thierry Liegeois, Soleils fantômes de Sarah Ritter, Presage 25·01·2018 20h22 de Hicham Berrada, ou encore As the World Turns de Katie Paterson. Autant de créations qui invitent à la contemplation et à la réflexion.

Un projet né de rencontres

Sylvie Zavatta souligne que ce projet ”est né de rencontres”, notamment avec Xavier Coquibus, maire d’Arc-lès-Gray à l’initiative du projet, disparu en 2024, puis avec Virginie Marino, qui a choisi de poursuivre l’aventure. Ensemble, ils ont posé les bases d’un ”aménagement culturel du territoire plus équitable et tant attendu”.

Infos pratiques :