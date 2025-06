Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Dès le 5 juillet, nouvel escape game

Les amateurs d’énigmes et d’aventures pourront découvrir le tout nouvel escape game "Citadelle assiégée !". Après six saisons de succès avec "l’Affaire des Poisons" qui a conquis plus de 4 500 participants, la Citadelle propose une expérience entièrement renouvelée. L’espace a été intégralement réaménagé avec un décor inédit, une thématique captivante et de nouvelles énigmes qui promettent de défier l’esprit des visiteurs.

Les 10, 11 et 12 juillet, retour du festival ‘‘Panorama sonore’’

Pour sa quatrième édition, cette manifestation musicale d’envergure accueillera des artistes locaux, nationaux et internationaux dans un éclectisme assumé :

jeudi 10 juillet, le cabaret queer "Madame Ose Bashung" transformera la Citadelle en théâtre électro-rock pour un voyage musical à travers l’univers d’Alain Bashung.

Vendredi 11 juillet, Dominique A se produira dans un trio intimiste offrant une relecture de son répertoire de plus de trente ans.

Samedi 12 juillet, le clarinettiste virtuose David Krakauer clôturera le festival en réinventant la musique klezmer avec des influences funk, jazz, hip-hop et électro.

Du 17 juillet au 28 août, soirées cinéma en plein air

Avec les beaux jours, retour du cinéma en plein air. Cette année, la programmation s’inscrit parfaitement dans l’esprit de la saison royale en proposant une sélection de films de cape et d’épée, avec des héros sans peur et sans reproche. Au programme : "Le Chat Potté", "Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan", "La Belle et la Bête", "Sleepy Hollow", "Pirates des Caraïbes : la Malédiction du Black Pearl", "L’Homme au masque de fer" et "Da Vinci Code".

De juillet à septembre, exposition "350 ans de souvenirs"

Les visiteurs sont invités à une immersion totale dans l’histoire de la Citadelle. Cette exposition temporaire propose une découverte du monument à travers des objets authentiques, des photographies d’époque, des vidéos et des dispositifs numériques innovants. Une approche originale pour comprendre comment ce patrimoine exceptionnel continue d’évoluer et de se réinventer au fil des siècles.

Et plus encore !

L’été à la Citadelle se déclinera également à travers d’autres rendez-vous privilégiés :

Le 9 août, une soirée photo permettra aux amateurs, débutants comme confirmés, d’immortaliser la beauté de la forteresse du coucher du soleil à la tombée de la nuit.

De nombreuses autres occasions de se divertir et de découvrir, pour les grands et petits, sont proposées durant cette période estivale : s'amuser, comme à l'époque de Vauban, ateliers « petits bâtisseurs » pour suivre les traces des ouvriers de la Citadelle, ateliers « prenez-en de la graine » où le visiteur se met dans la peau d'un moissonneur du XVIIe ! …

Infos +

Saison estivale de la Citadelle de Besançon

Pour préparer votre visite à la Citadelle de Besançon, connaître les tarifs, accéder à la billetterie et réserver votre participation à certaines activités (escape game, par exemple), le geste à faire, rendez-vous sur : citadelle.com

