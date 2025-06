La Grande Braderie d’été de Besançon : rendez-vous le vendredi 4 et samedi 5 juillet 2025 ! 

PUBLI-INFO • La traditionnelle Grande Braderie de Besançon est de retour cet été ! Les vendredi 4 et samedi 5 juillet 2025, le centre-ville s’animera au rythme des bonnes affaires, de la création locale, des saveurs du monde et d’une ambiance conviviale. Deux journées festives à ne pas manquer !

Plus de 200 commerçants réunis

Pendant deux jours, plus de 200 exposants investiront les rues du centre-ville : commerçants sédentaires et non sédentaires, boutiques locales et vendeurs itinérants. Vêtements, chaussures, accessoires, décoration, artisanat... il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets !

Un périmètre central pour flâner et chiner

La braderie s’étendra sur les principales artères commerçantes : Grande Rue, rue des Granges, rue Moncey, rue de la République, rue Bersot, rue Pasteur, rue d’Anvers, rue Morand, ainsi que sur les places du 8 Septembre, Granvelle et Pasteur. Un cadre idéal pour flâner, chiner et redécouvrir la ville autrement.

Marché des créateurs "FAIT MAIN" – Place du 8 Septembre

Comme chaque année, une dizaine de créateurs et artisans locaux seront présents pour partager leur savoir-faire et proposer des pièces uniques, 100 % fait main. Voici un aperçu des talents présents :

Marie-Ange Huet – Studio Poterie : céramiques mêlant utilitaire et imaginaire, inspirées par la culture pop, l’univers gothique et la sorcellerie.

L’Etabli Ludique : objets déco en bois et liège gravés

Cosméco : savonnerie artisanale engagée, avec des créations originales — comme leurs savons trompe-l’œil en forme de fromage !

Petit Loir : vêtements enfants faits main, colorés et confortables.

Mudra : bougies et objets décoratifs éco-responsables, pensés pour des intérieurs chaleureux.

Sakura Moon Art : dessins tendres et poétiques, inspirés par les animaux et les mondes imaginaires.

ilonartist : créations au crochet, de petits personnages à suspendre ou à offrir.

Atelier Chatchou : vêtements et accessoires écoresponsables cousus près de Besançon, à partir de tissus upcyclés.

CIRT Hash – Pochoiriste : artiste post-graffiti, ses œuvres interrogent notre société à travers des silhouettes fantomatiques sur matériaux bruts.

Incantation & Co : puzzles spirituels et inspirants, à mi-chemin entre jeu de patience et objet de méditation.

Little Façade : illustrations personnalisées de façades, lieux de vie et maisons, réalisées avec finesse et poésie.

Et bien d’autres surprises à découvrir sur place !

Espace Foodtruck – place Granvelle

Après vos emplettes, direction la place Granvelle pour faire une pause gourmande sous les arbres, dans une ambiance détendue. À déguster midi et soir :

Chapati and Tea : cuisine franco-indienne



Mr. Kalimeras : spécialités grecques



La Crêpe en Vadrouille : crêpes sucrées et salées



Baril’o Café : boissons chaudes et jus de pommes



Pizzas Bros Bonincontro : pizzas et spécialités italiennes (vendredi soir et samedi toute la journée)



Teranga MS : cuisine sénégalaise (samedi uniquement)

Brocante et objets vintage



Amoureux des objets anciens, retrouvez vos brocanteurs favoris : décoration, tapis, bijoux, friperie, vélos, curiosités... Certains commerçants de la rue sortiront également leurs trésors devant leur boutique.



Facilité d’accès

Le samedi 5 juillet, les parkings du centre-ville seront à 1 € de 12 h à 19 h. Sont concernés : Mairie, Beaux-Arts/Cusenier, Pasteur, Chamars, Petits Chamars, Rivotte, Saint-Paul, Arènes, Glacis.



Bus et tram circuleront normalement. Attention : certaines lignes peuvent être déviées. Infos sur ginko.voyage. Nouveauté 2025 : à partir du 1er juillet, les transports en commun seront gratuits tous les samedis pour tous !

Nos partenaires

• France Bleu Besançon, partenaire fidèle de l’événement, relaiera les temps forts de ces deux journées.

• MaCommune.info, média local indépendant, vous tiendra informés des actus liées à la Braderie et à la vie bisontine.

Sécurité

Dans le cadre du plan Vigipirate "Alerte attentats", des contrôles aléatoires de sacs pourront être effectués. Pour faciliter ces vérifications, merci d’éviter de circuler avec des valises ou sacs encombrants. Des véhicules utilitaires de la concession Espace 3000 (Groupe Cassard Automobiles) seront présents pour contribuer à la sécurité du site.