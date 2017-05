Législatives dans le Doubs : le PCF/Front de Gauche propose un nouvel accord à France Insoumise

"Nous apprenons aujourd’hui avec beaucoup de tristesse la rupture des négociations entre le PCF-Front de Gauche et la France Insoumise au niveau national", indique Thibaut Bize, secrétaire départemental du PCF. "Nous le déplorons d’autant plus que nous avons su faire le premier pas en ne présentant pas de candidat à l’élection présidentielle et en soutenant Jean-Luc Mélenchon. Les élu(e)s communistes ont apporté leurs parrainages à Jean-Luc Mélenchon. Dans le Doubs, nous avons distribué des dizaines de milliers de tracts et coller des centaines d’affiches appelant à voter pour Jean-Luc Mélenchon."

Chacun un candidat, chacun une circonscription

Malgré cette rupture des négociations nationales de la part de la France Insoumise, "nous espérons que nous serons capable d’inverser les choses au niveau local", indique le secrétaire départemental du PCF, c’est pourquoi le PCF reformule sa proposition sur les deux circonscriptions de Besançon, "c’est à dire une non concurrence permettant à la France insoumise de présenter un candidat sur la 1ère circonscription et au PCF-Front de Gauche de présenter un candidat sur la 2e circonscription".

Selon Thibaut Bize et le PCF, "Nous éviterions ainsi la division des voix de ceux qui ont voté Jean Luc Mélenchon aux élections présidentielles tout en représentant la diversité de ceux qui l’ont soutenu, nous augmenterions ainsi les chances de ces électeurs d’être représentés à l’assemblée nationale afin de porter leurs aspirations."

