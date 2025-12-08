L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Lancé par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) sur les routes de France depuis 2022, le bus "Mes tips santé" a pour la première fois fait étape dans le Doubs. Ce mercredi 1er octobre 2025, les étudiants et lycéens bisontins ont ainsi pu bénéficier de conseils en termes de santé, de prévention et de droits à travers des animations ludiques sur le campus universitaire de la Bouloie à Besançon.