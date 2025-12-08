L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Pour acheter cette carte, il faut :
- présenter une pièce d’identité : carte d’identité, livret de famille, permis de conduire, passeport, carte mutuelle (qui nous permet de vérifier que tu as bien moins de 30 ans au jour de l'achat)
- une photo d’identité récente
Où l’acheter ?
- Dans un point de vente, pour avoir sa carte tout de suite sur place (Je veux voir la liste)
- À domicile ? La carte peut être envoyée par courrier (Je commande maintenant)
- Dans une agence de la Banque Populaire (Je commande et je vais retirer ma commande)
- Dans sa mairie
Combien coûte la Carte Avantages Jeunes ?
- La Carte coûte 10 euros.
- On peut l’acheter en utilisant son crédit pass culture. Il suffit de valider son offre dans l’appli pass culture et retirer sa carte dans une structure Info Jeunes. C’est par ici !
- Et les familles nombreuses? Pour l’achat simultané de 3 cartes ou plus pour les enfants d’une même famille, le tarif est de 9 € par carte au lieu de 10 €, exclusivement dans une structure Info Jeunes sur présentation du livret de famille.
Infos +
- La carte Avantages Jeunes 2025 – 2026 est disponible au tarif de 10 €. Il faut avoir moins de 30 ans le jour de l’acquisition de la carte. Elle est valable du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2026.
- Dès aujourd’hui, vous pouvez commander la carte Avantages Jeunes 2025-2026
- Plus d’informations ? Cliquer ici.