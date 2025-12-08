Lundi 8 Décembre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Publié le 08/12/2025 - 07:00
Mis à jour le 03/12/2025 - 17:39

PUBLI-INFO • Grâce  à la Carte Avantages jeunes, la Région Bourgogne-France-Comté propose à tous les jeunes de moins de 30 ans de bénéficier de 3200 avantages. Cette carte offre de nombreuses réductions et gratuités pour la culture, les loisirs et la vie quotidienne.

Pour acheter cette carte, il faut :

  • présenter une pièce d’identité : carte d’identité, livret de famille, permis de conduire, passeport, carte mutuelle (qui nous permet de vérifier que tu as bien moins de 30 ans au jour de l'achat)
  • une photo d’identité récente

Où l’acheter ?

Combien coûte la Carte Avantages Jeunes ?

  • La Carte coûte 10 euros.
  • On peut l’acheter en utilisant son crédit pass culture. Il suffit de valider son offre dans l’appli pass culture et retirer sa carte dans une structure Info Jeunes. C’est par ici !
  • Et les familles nombreuses? Pour l’achat simultané de 3 cartes ou plus pour les enfants d’une même famille, le tarif est de 9 € par carte au lieu de 10 €, exclusivement dans une structure Info Jeunes sur présentation du livret de famille.

Infos +

  • La carte Avantages Jeunes 2025 – 2026 est disponible au tarif de 10 €. Il faut avoir moins de 30 ans le jour de l’acquisition de la carte. Elle est valable du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2026.
  • Dès aujourd’hui, vous pouvez commander la carte Avantages Jeunes 2025-2026
  • Plus d’informations ? Cliquer ici.

Publié le 8 décembre à 07h00 par Macommune.info
