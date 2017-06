Les sorties cinéma du mois de juin 2017 !

Ce qui nous lie

Date de sortie : 14/06/2017

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent.

Durée: 01:53:00

Genre : Drame

Drame Réalisé par : Cédric Klapisch

Cédric Klapisch Acteurs : Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc Roulot, María Valverde

Baby Driver

Dans votre cinéma : 15/06/2017

Date de sortie: 23/08/2017

Chauffeur pour plusieurs braqueurs de banques, Baby se retrouve pourchassé le jour où l'une des opérations tourne mal.

Durée: 01:53:00

Genre : Action, Crime, Thriller

Action, Crime, Thriller Réalisé par : Edgar Wright

Edgar Wright Acteurs : Ansel Elgort, Kevin Spacey, Eiza González, Jon Bernthal, Lily James, Jon Hamm, Jamie Foxx, Sky Ferreira, Flea, Jeff Chase, Wilbur Fitzgerald, Brigitte Kali Canales, Lanny Joon, Andy McDermott, Ben VanderMey, Erica Frene, Brogan Hall, Shellita Boxie, Patr

Baywatch : alerte à Malibu

Dans votre cinéma : 21/06/2017

Date de sortie: 21/06/2017

Les aventures du dévoué sauveteur Mitch Buchannon, aux prises avec une nouvelle et impertinente recrue. Ensemble, ils vont découvrir un réseau criminel qui menace l’avenir de la baie.

Durée : 01:57:00

Genre : Action, Comédie

Action, Comédie Réalisé par : Seth Gordon

Seth Gordon Acteurs : Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach, Priyanka Chopra

It comes at night

Dans votre cinéma : 21/06/2017

Date de sortie: 21/06/2017

Un père est prêt à tout pour protéger sa famille d'une présence malveillante qui rôde autour de leur maison.

Durée : 01:37:00

Genre : Thriller, Mystère, Horreur

Thriller, Mystère, Horreur Réalisé par : Trey Edward Shults

Trey Edward Shults Acteurs : Joel Edgerton, Riley Keough, Christopher Abbott, Carmen Ejogo, Kelvin Harrison

Bad Buzz

Dans votre cinéma : 21/06/2017

Date de sortie: 21/06/2017

Au sommet de leur carrière, Eric & Quentin font un terrible bad buzz qui menace d'anéantir leur réputation. Pour sauver leur peau, ils n'ont plus qu'une solution : réaliser un bon buzz en moins de 48 heures !

Genre : Comédie

Comédie Réalisé par : Stéphane Kazandjian

Stéphane Kazandjian Acteurs : Eric Metzger, Quentin Margot, Razane Jammal, Marie-Anne Chazel

Les Ex

Dans votre cinéma : 21/06/2017

Date de sortie: 21/06/2017

Si Paris est la ville des amoureux, elle est aussi celle… des ex ! Antoine n’ose plus s’engager, Didier regrette son ex-femme, le père Laurent doit célébrer le mariage de son ex, Julie, Serge est harcelé par Lise, l’ex de sa petite amie du moment, tandis que Greg se console avec le chien… de son ex ! Autant de personnages dont les vies vont se télescoper dans un joyeux désordre et qui pourraient bien retomber amoureux ! Mais de qui ? Qu’ils nous obsèdent ou que l’on adore les détester, au fond, il est difficile d’oublier ses ex !

Genre : Comédie

Comédie Réalisé par : Maurice Barthélemy

Maurice Barthélemy Acteurs : Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy, Claudia Tagbo, Patrick Chesnais, Baptiste Lecaplain

Transformers : the last knight

Dans votre cinéma : 28/06/2017

Date de sortie: 28/06/2017

The Last Knight fait voler en éclats les mythes essentiels de la franchise Transformers, et redéfinit ce que signifie être un héros. Les humains et les Transformers sont en guerre, Optimus a disparu. La clé pour sauver notre futur réside dans les secrets enfouis du passé, dans l'histoire cachée des Transformers sur Terre. La sauvegarde de notre monde repose sur les épaules d'une alliance inattendue : Cade Yeager, Bumblebee, un Lord anglais et un professeur d'Oxford. Vient un moment dans la vie de chacun où nous sommes appellés à changer les choses. Dans Transformers: The Last Knight, les proies vont devenir des héros. Les héros vont devenir des méchants. Un seule monde survivra : le leur, ou le notre.

Genre : Action, Science-Fiction, Thriller, Aventure

Action, Science-Fiction, Thriller, Aventure Réalisé par : Michael Bay

Michael Bay Acteurs : Mark Wahlberg, Peter Cullen, Frank Welker, Gemma Chan, John Goodman

Mon Poussin

Dans votre cinéma : 28/06/2017

Date de sortie: 28/06/2017

Vincent, 18 ans, se fait larguer par Elina. C’est son premier amour, c’est la fin du monde ! Ses parents décident donc de prendre les choses en main et vont tout tenter pour lui faire oublier cette fille : il devra les suivre dans une cure de désintoxication amoureuse dont ils vont imaginer le programme…

Durée : 01:37:00

Genre : Comédie

Comédie Réalisé par : Frédéric Forestier

Frédéric Forestier Acteurs : Isabelle Nanty, Pierre-François Martin-Laval, Thomas Solivéres

The last girl with all the gifts

Dans votre cinéma : 28/06/2017

Date de sortie: 28/06/2017

Interdit -12 ans

Un petit groupe d’enfants, immunisés contre un terrible virus qui risque de décimer l’humanité, est détenu dans un camp militaire. Bien qu’ils se nourrissent eux aussi de viande humaine, les enfants sont encore capables d’éprouver des sentiments. Ils sont donc essentiels à la recherche menée par docteur Caldwell, biologiste, pour trouver un vaccin capable de sauver l’espèce humaine. Parmi les enfants, une petite fille, Melanie, sort du lot: dotée d’un esprit brillant, elle est très liée à la maîtresse, Miss Justiniau. Quand le camp est attaqué par les zombies, le petit groupe entame une terrible odyssée dans une Grande-Bretagne en ruine. Melanie, l’ancienne prisonnière, devient un précieux guide…

Durée : 01:52:00

Genre : Drame, Horreur, Thriller

Drame, Horreur, Thriller Réalisé par : Colm McCarthy

Colm McCarthy Acteurs : Gemma Arterton, Paddy Considine, Glenn Close, Sennia Nanua, Anamaria Marinca

Voyage of time : au fil de la vie

Dans votre cinéma : 29/06/2017

Date de sortie: 04/05/2017

Hymne à la nature et à l’univers, Voyage of Time s’interroge sur le rôle de l’homme dans le futur. Après ces temps infinis, quel est le sens de notre passage sur Terre ?