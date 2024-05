SMCI Gestion Syndic recherche un comptable en gestion location H/F

Descriptif du poste

SMCI Gestion-Syndic recherche pour son agence de Besançon, une ou un comptable en gestion locative ! Au sein de l’agence, vous assurez les missions comptable et administratif courant de l’activité gestion locative.

Présentation de SMCI Gestion-Syndic :

SMCI Gestion-Syndic est une filiale du Groupe de promotion immobilière SMCI dont le siège est à Besançon depuis 1936. Avec plus de 20 000 logements construits à Besançon, SMCI est à l’origine des Résidences les plus prestigieuses de la Ville.

L’agence SMCI Gestion-Syndic, en constant développement, dispose d’un portefeuille de qualité composé d’immeubles et de logements récents. Elle assure les missions de syndic pour les copropriétés construites par le Groupe SMCI et les missions de gestion locative pour les logements vendus à ses clients investisseurs. L’agence dispose également d’un service transaction.

L’agence est composée d’une équipe jeune et dynamique de 10 personnes, elles est installée 12 rue Gambetta au centre-ville de Besançon, dans des locaux modernes et spacieux.

Vos principales missions :

-Assurer la gestion des monopropriétés (imputation des factures courantes / régularisation des charges)

-Assurer le suivi de la trésorerie (saisie des différents flux bancaires / rapprochement des comptes) - pour l’activité de gérance locative

-Assurer le suivi des contentieux - pour l’activité de gérance locative

-Assurer la gestion des fournisseurs (saisie et numérisation des factures / contrôle et paiement ) - pour l’activité syndic et gérance locative

-Assurer la gestion des flux pour les Résidence Services exploitées par le groupe SMCI

Profil recherché :

-H/F, vous justifiez d’une expérience réussie dans le domaine de la gestion locative et/ou du syndic de copropriétés

-Base de la comptabilité requise

-Vous maîtrisez les outils bureautiques

-Vous êtes organisé(e), réactif(ve) et disponible

-Vous avez l’esprit d’équipe

Déroulement des entretiens :

-Entretien visio ou physique avec le/la responsable de service et le Directeur Général -Entretien avec le Président du Groupe

Candidatures :

Nous attendons votre CV et lettre de motivation à l'adresse recrutement@smci.fr

Merci de préciser l'intitulé du poste dans l'objet de votre mail