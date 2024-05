Pour sÃ©duire les touristes, la RÃ©gion Bourgogne – Franche-ComtÃ© a de beaux atouts !

PUBLI-INFO • Le tourisme représente 43.000 emplois en Bourgogne - Franche-Comté, soit presque autant que la filière automobile ! Notre région compte de nombreux atouts à faire valoir avec ses moyennes montagnes, ses vignobles, son patrimoine UNESCO mondialement reconnu, ses voies navigables, ses véloroutes et sa gastronomie qui en fait saliver plus d’un…

Mieux les faire connaître et encore mieux accueillir les touristes sont donc devenus, au fil des ans, des challenges pour les acteurs du tourisme, accompagnés dans leur développement par la Région.

La Région partage la « compétence tourisme » avec les Communes et les Départements, mais elle coordonne la stratégie du développement touristique régional à travers son Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs (SRDTL).

Cinq objectifs stratégiques y ont été définis :

Augmenter les retombées économiques du tourisme ;

Adapter l’offre d’hébergements ;

Développer l’attractivité et la promotion de la région ;

Encourager une offre de tourisme durable ;

Offrir une offre de tourisme solidaire.

Le SRDTL, actualisé en 2023, prend en considération de nouveaux défis en intégrant la lutte contre le réchauffement climatique, la sobriété énergétique et la protection de la biodiversité, notamment en accompagnant les territoires de moyenne montagne vers un tourisme « 4 saisons » et en soutenant les projets liés à un tourisme « responsable ».

L’itinérance douce y trouve une place légitime au vu des canaux et cours d’eau qui traversent notre région et qui sont longés par des véloroutes d’envergure européenne.

La Région et ses partenaires souhaitent aussi diversifier les hébergements touristiques en facilitant la transmission/reprise des établissements et en renforçant l’offre dans l’hôtellerie indépendante… L’agritourisme et l’œnotourisme pourraient y trouver leur place, afin de dynamiser les zones rurales et contribuer à la diversification des revenus des agriculteurs et des vignerons.

Le patrimoine, le tourisme de savoir-faire, les paysages, la gastronomie et le tourisme d’affaires restent des valeurs sûres pour notre territoire.

Au cours du mandat, plusieurs chantiers seront engagés :

Lancement d’un appel à projets : « hébergements touristiques écoresponsables » pour soutenir des projets pertinents sur le plan de la construction, de l’accessibilité ou liés à l’agritourisme ;

Lancement d'un appel à projets sur le développement touristique des sites de nature, permettant d'accompagner les territoires qui souhaiteront développer touristiquement des sites naturels majeurs, en tenant compte des impacts sociaux et environnementaux et en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels et des habitants ;

Mise en œuvre d’une plateforme à destination des professionnels du voyage pour garantir une meilleure visibilité de l’offre régionale et créer une porte d’entrée unique pour les professionnels du tourisme ;

Amplification des actions pour le tourisme social et solidaire, en accompagnant la rénovation et le développement des centres et villages de vacances ;

Sensibilisation et formation les décideurs, les techniciens et les professionnels pour qu'ils intègrent la dimension responsable dans leurs projets touristiques ;

Faire des visiteurs et des touristes des acteurs du tourisme responsable en Bourgogne-Franche-Comté ;

