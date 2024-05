Foire comtoise 2024 : retrouvez le stand photo de maCommune.info... so british !

Comme chaque année, les visiteurs de la Foire comtoise vont pouvoir rencontrer l’équipe de maCommune.info sur son stand du 4 au 12 mai 2024 et se faire tirer le portrait à Londres... comme si vous y étiez !

Comme d'habitude, retrouvez-nous dans le hall E (palais des congrès) à l’entrée du village celtique pour une photo souvenir gratuite (dans la limite des stocks disponibles) sur notre stand maCommune.info décoré grâce à la participation de Studiomaton !

Enfin, chaque jour, vous aurez l'occasion de rencontrer nos partenaires sur notre stand :

Samedi 4 mai : Saline royale d'Arc-et-Senans

Dimanche 5 mai : Musée des maisons comtoises

Lundi 6 mai : Union des commerçants de Besançon

Mardi 7 mai : Doubs Tourisme

Mercredi 8 mai : Frac Franche-Comté

Jeudi 9 mai : Office de tourisme et des congrès de Grand Besançon Métropole

Vendredi 10 mai : Hôtel-SPA Les Rives sauvages***

Tous les jours jusqu'au 12 mai : Studiomaton

Infos +

Du 4 au 12 mai 2024 au parc des expositions Micropolis à Besançon

Horaires d’ouverture

De 10h à 23h*, sauf les 5 & 6 mai de 10h à 20h et le 12 mai de 10h à 19h.

*Fermeture des halls Habitat et Ameublement à 21h en nocturne

Accès par toutes les entrées (sauf : n°2 St Ferjeux et n°3 Mouras, fermées à 21h en nocturne)

Entrée gratuite

Lundi 6 et mardi 7 mai jusqu’à 13h30

Pour les moins de 6 ans

Samedi 4 mai ou samedi 11 mai pour les porteurs de la Carte Avantages Jeunes, sur présentation du coupon.

Jeudi 9 mai à partir de 19h sur présentation de la Carte Avantages Jeunes.

Tarifs d’entrée

Tarif normal : 6 €

Tarif réduit** : 5 €

**12/18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants et personnes en situation de handicap. (sur présentation d’un justificatif)

Tarif enfant (6/11 ans) accompagné d’un adulte : 3 €

Prévente sur notre billetterie en ligne tickets.micropolis.fr

Pas d’attente en caisse !

Tarif « Car » pour les usagers des lignes Mobigo LR201 et LR202 effectuant un trajet dans le sens Vesoul > Besançon : 4,50€ (sur présentation d’un ticket unitaire Mobigo à 1,50€ acheté le jour-même)

Les +

Bon plan Pass Ginko / Foire Comtoise

Simplifiez-vous la vie avec l’offre Ginko à 6 €***

Pour un ticket journée + 1 entrée à la Foire (valable 24h à compter de la validation dans. les bus / tram et/ou à la Foire, pour des trajets illimités sur le réseau)

Disponible dans tous les canaux de vente Ginko (hors conducteur)

Rechargeable sur les cartes souples (***coût du support en sus 0,20€)

Déjà abonné ?

Votre entrée à 4,50 €, sur présentation de votre carte d’abonné aux caisses de la Foire !