Deux nouveautés au relais Bernard Loiseau de Saulieu

''Loiseau du Morvan'' à la Tour d'Auxois

Anciennement ''Loiseau des Sens'', le bistrot a tout récemment déménagé sur la nationale 6, au sein de la Tour d'Auxois, hôtel de charme 3 étoiles.

Renommé ''Loiseau du Morvan'', le lieu se veut convivial et ancré dans son terroir. Le restaurant s'attache à proposer une cuisine locale, de saison et accessible à tous. Deux signatures des bistrots Loiseau seront au rendez-vous : l'oenothèque en chêne mouluré proposant les vins au verre et le chariot de desserts signé par la pâtisserie de la Côte d'Or, située juste en face.

''En salle, les habitués seront heureux de retrouver la directrice du bistrot Caroline Simon.''

La nouvelle chocolaterie-pâtisserie

''Après la rénovation de cinq nouvelles chambres en ce début d’année, Bérangère Loiseau continue l’embellissement du Relais Bernard Loiseau de Saulieu et imagine une extension à la boutique pour vendre les chocolats et pâtisseries du Relais.''

Une proposition pleine de sens puisque Bernard Loiseau a été le premier chef trois étoiles à avoir sa propre chocolaterie en cuisine.

C’est Lucile Vigilant, épouse du chef Louis-Philippe Vigilant, et éminente pâtissière qui s’occupe des créations de la boutique. ''Toutes ses créations évoluent au fil de l’année mais fleurent toujours bon la Bourgogne : elle travaille sa gamme avec les producteurs locaux, comme la Moutarderie Fallot, Mulot&PetitJean, la Cazette® de Bourgogne.''

Infos +

Restaurant :

Fermé les dimanches et lundis. Menus déjeuner à partir de 28 euros.

Réservations et bons cadeaux : bernard-loiseau.com.

RS : @Hostellerielatourdauxois

Chocolaterie-pâtisserie boutique :