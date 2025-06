17.000 festivaliers pour la 17e édition des Rolling Saône

L’édition 2025 des Rolling Saône, encadrée par 170 bénévoles, a une nouvelle fois lancée la saison des festivals en Franche-Comté. Au total ce sont 21 artistes qui ont enchaîné les performances live durant trois jours sur les deux scènes du festival et dans une ambiance ensoleillée et familiale.

Parmi les temps forts de l’événement, on retiendra une ouverture faisant la part belle à la pop urbaine et sensible de Vitaa et une clôture hors du temps avec le génie de la French Touch : Kavinsky.

Rolling Saône 2025 a également accompli son pari, d’avoir réussi à convier, pour leur seule et unique date en France en 2025, et dans cette disposition, le collectif Les Aventuriers d'un autre monde. Ce band improvisé par Richard Kolinka, et réunissant Cali, Zazie, Christophe Willem, entre autres, ont offert un concert de 2h aux festivaliers, du "jamais vu" à Rolling Saône d’après l’organisation.

Rendez-vous en 2026 les 14, 15 et 16 mai pour la prochaine édition de Rolling Saône.